صرّح أوليفر بيرمان سائق هاس بأن مشاهدة منافسيه السابقين في الفئات الناشئة كيمي أنتونيللي وإسحاق حجار وهما يتألقان في مقدمة ترتيب الفورمولا 1 تمنحه "قدرًا هائلًا من الثقة" بشأن مستقبله.

وفي حين بدأت هاس الموسم وهي قادرة على المنافسة على مراكز ضمن الخمسة الأوائل، فقدت العلامة الأمريكية بعضًا من موقعها في سباق التطوير بمنتصف الموسم. ويحتل السائق البريطاني حاليًا المركز الـ 13 في بطولة السائقين برصيد 18 نقطة، بينما يحتل زميله إستيبان أوكون المركز الـ 17 برصيد ثلاث نقاط. ونتيجة لذلك، تحتل هاس المركز السابع في بطولة الصانعين برصيد 21 نقطة.

وفي المقابل، ينافس أنتونيللي وحجار، اللذان سبق لبيرمان مواجهتهما في الفورمولا 2، حاليًا في مقدمة الترتيب. ويتصدر أنتونيللي، الذي كان زميل بيرمان في الفورمولا 2، بطولة السائقين حاليًا برصيد 219 نقطة، بينما يحتل حجار المركز الثامن برصيد 68 نقطة.

وخلال ظهوره في بودكاست "بيوند ذا غريد" الخاص بالفورمولا 1، سُئل بيرمان عما إذا كان الموسم القوي الذي يقدمه أنتونيللي يمنحه الاطمئنان بأنه يحتاج فقط إلى السيارة المناسبة للمنافسة في المقدمة. إذ أكد السائق البالغ من العمر 21 عامًا أن مشاهدة نجاح منافسيه السابقين توفر له معيارًا يمكنه القياس عليه.

حيث قال: "أستمد قدرًا هائلًا من الثقة من ذلك، وربما لهذا السبب أستطيع النوم جيدًا ليلًا. معرفتي بأن كيمي، وحتى إسحاق، يقدمان أداءً مذهلًا في سيارات سريعة جدًا أيضًا تمنحني الثقة".

وأضاف: "هذا يثبت لي أنني أمتلك ما يلزم، لأنني تسابقت ضد هؤلاء طوال مسيرتي في الفئات الناشئة، وكانت مقارنتي بهم إيجابية".

وتابع: "هذا يخبرني بأن الأمر مجرد مسألة وقت. أنا لست في عجلة من أمري، لكن عندما أحصل على سيارة قادرة على الفوز بالسباقات، سأفوز بالسباقات".

وفي حين أثبت بيرمان بالفعل قدراته في الفورمولا 1، بعدما سجل نقاطًا في ظهوره الأول مع فيراري خلال جائزة السعودية الكبرى 2024 وتفوق على زميله في موسمه الأول، فقد أقر بأن سيارته الحالية تحد من النتائج التي يمكنه تحقيقها.

فقال: "بالنسبة إليّ، الهدف يتركز فقط على أدائي الشخصي، لأنني لا أتحكم في مدى سرعة منافسينا، كما أننا لا نتحكم فعليًا في مدى سرعتنا في أوقات معينة".