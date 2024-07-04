بيرمان يشرح اختيار رقمه في الفورمولا 1 ويكشف فيديو هاميلتون "المدهش"

تحدّث بيرمان المتعاقد حديثًا مع فريق هاس عن اختياره لرقم سباقه، وذلك بعد أن كشف القصّة وراء رسالة فيديو بعثها له لويس هاميلتون عندما كان طفلًا.

وتمّ الإعلان عن عقد بيرمان مع هاس صباح اليوم الخميس قبيل جائزة بريطانيا الكبرى، لتتمّ ترقيته إلى مقعد التسابق الكامل على إثر مشاركته الوحيدة مع فيراري في المملكة العربيّة السعوديّة.

ويتعيّن على سائقي الفورمولا 1 الجدد اختيار رقم سباقهم الدائم، حيث تسابق بيرمان بالرقم #38 المؤقّت عندما حلّ بديلًا عن ساينز في جدّة.

لكن بالتوجّه إلى العام المقبل فإنّ بيرمان سيستخدم الرقم #87 الذي تسابق به طوال مسيرته، حيث يحمل معنى خاصًا لعائلته.

وقال البريطاني الشاب: "سأستخدم الرقم 87، تمّ تأكيد ذلك. لم أحصل على فرصة اختيار الرقم في جدّة. وحتّى لو فعلت، فقد كان ذلك آخر ما أكترث له حينها!".

وأضاف: "الرقم 87 هو الذي تسابقت به منذ بداية مسيرتي، وهو ذات الرقم الذي تسابق به والدي، لأنّني وُلدت في الثامن من مايو، ووُلد أخي في السابع من أغسطس".

وأكمل: "لذا الرقم 87 هو خياري، وسيتواصل ذلك".

وفي حين أنّ بيرمان كان مُرشّحًا منذ فترة لمقعد هاس، فإنّ التأكيد الرسمي لم يتمّ إلّا بعد جائزة النمسا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي.

وقال: "إلى أن تمّ التأكيد يوم الأحد في ريد بُل رينغ، فإنّ الأمر لم يكن رسميًا. علمت ما كنّا نعمل نحوه، وأنّنا نقترب من الصفقة. لكن لا يُمكنك الاحتفال مبكّرًا، لأنّ الفورمولا 1 عالمٌ سريع الحركة، وأنت بجودة سباقك الأخير".

وأكمل: "لذا شعرت بالارتياح عندما تمّت الصفقة أخيرًا، وشاركت تلك اللحظة مع مدير أعمالي الذي كان معي طوال الرحلة، كانت لحظة عاطفيّة".

فيديو هاميلتون

كما قال بيرمان أنّ تذكّر الرحلة التي أوصلته إلى الفورمولا 1 دفعه إلى إعادة مشاهدة مقطع فيديو أرسله له هاميلتون قبل عقدٍ من الزمن تقريبًا.

وعندما سُئل عن التسابق في مواجهة هاميلتون العام المقبل، قال بيرمان: "ذلك جنوني. كنت أستذكر ما مررت به في الحقيقة، وتلقيت مقطع فيديو منه في 2015 أو 2016 حيث قال لي: واصل الضغط، آمل أن تصل إلى الفورمولا 1 يومًا ما. ها أنا هنا".

وأكمل: "من الجنوني مشاركة المسار مع هؤلاء الشباب الذين شاهدتهم يتسابقون. حتّى فرناندو ألونسو، ذلك أمرٌ مميّز، هؤلاء نجوم كبارٌ في عينيّ، وكنت أتطلّع إليهم. من المدهش أن أتشارك الحلبة معهم".

وقال بيرمان أنّ الفيديو الذي تلقاه من هاميلتون جاء عبر صديقٍ لعائلته.

وقال: "أعتقد بأنّه (هاميلتون) التقى إحدى صديقاتي والدتي أو شيء من هذا القبيل، وطلبت منه تسجيل الفيديو".

وأضاف: "كان أحد أكثر الأيام جنونيّة في حياتي. تمّ تذكيري به بالأمس، شاهدته مجدّدًا، وكانت لحظة ممتعة".