بيرمان يحل بديلاً عن ساينز لبقية مجريات جولة السعودية

كشف ساينز أنه قد تعرض لوعكة صحية، حيث لم يتواجد يوم الأربعاء لإكمال واجباته الإعلامية.

وشارك في التجارب الحرة يوم الخميس مسجلاً سابع أسرع الأزمنة، لكنه أكد عدم قدرته على الضغط بسبب شعوره بالمرض.

لكن عُلم أن الإسباني يعاني من التهاب الزائدة الدودية ما سيؤدي لتغيبه عن مجريات بقية الجولة في جدة.

بدلاً من ذلك سيقود أوليفر بيرمان بديلاً عنه بدءاً من التجارب الحرة الثالثة.

Oliver Bearman, Ferrari Photo by: Ferrari

حيث جاء في بيان أصدرته فيراري: "تم تشخيص كارلوس ساينز بالتهاب الزائدة الدودية، وهو بحاجة لعمل جراحي". وأكمل: "منذ التجارب الحرة الثالثة سيقود السائق الاحتياطي أوليفر بيرمان بديلاً عنه". وأضاف البيان: "بالتالي لن يشارك بيرمان في هذه الجولة من بطولة الفورمولا 2". واختتم: "عائلة فيراري تتمنى لـ كارلوس شفاء سريعاً".