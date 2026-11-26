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بيرمان يجدد عقده مع هاس لتكتمل تشكيلة السائقين رسميًا لموسم 2027

اكتملت تشكيلة سائقي الفورمولا 1 لموسم 2027، بعدما أكد فريق هاس توصله إلى اتفاق مع أولي بيرمان للاستمرار معه لموسم ثالث.

فيليب كليرين

منشور: 26-11-2026

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أوليفير بيرمان، هاس

الصورة من قبل: لارس بارون

سيواصل أوليفر بيرمان مسيرته رسميًا مع هاس في موسم 2027 من الفورمولا 1، بعدما وقّع السائق والفريق أخيرًا على عقد جديد.

وأعلن هاس يوم الخميس استمرار بيرمان ضمن صفوفه العام المقبل، حيث سيزامل السائق البرازيلي الصاعد رافاييل كامارا.

وكان من المتوقع دائمًا أن يستمر بيرمان، أحد أبرز المواهب التي ترعاها فيراري، مع الفريق المملوك لأمريكيين، والذي استعان بخدماته على سبيل الإعارة من السكوديريا خلال الموسمين الماضيين.

Photo by: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

وكان من المتوقع أن يستمر بيرمان، أحد المواهب التي ترعاها فيراري، مع الفريق الأمريكي، والذي استعان بخدماته على سبيل الإعارة من السكوديريا خلال الموسمين الماضيين.

لكن مع استعداد بيرمان لخوض موسمه الثالث مع الفريق، أراد ممثلوه الحصول على بعض الضمانات بشأن مستقبله على المدى الطويل.

وبعدما أصبح السائق الرئيسي لهاس على مدار العامين الماضيين، متفوقًا على إستيبان أوكون الذي استُبعد من الفريق، ومع استعداد بيرمان لمزاملة السائق الصاعد كامارا العام المقبل، يُعتقد أن ممثليه سعوا أيضًا إلى الحصول على زيادة كبيرة في راتبه.

وخلال جائزة لاس فيغاس الكبرى الأسبوع الماضي، أقر بيرمان بأنه يشعر "بخيبة أمل كبيرة" حيال وضعه، قائلًا: "أجلس هنا في الجولة العشرين من الموسم من دون أن أكون قد وقّعت عقدًا للعام المقبل. لقد كان الوضع غريبًا، لكننا نقترب من التوصل إلى اتفاق".

وحصد بيرمان 23 نقطة من أصل 30 نقطة أحرزها هاس، في الوقت الذي يسعى فيه الفريق إلى صدّ تهديد أودي في معركة المركز السابع ضمن ترتيب بطولة الصانعين.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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