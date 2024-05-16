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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة إيميليا رومانيا الكبرى

بيرمان: نموذج أغطية الحد من الرذاذ الجديد "بحاجة لإعادة تصميم"

قال أوليفر بيرمان السائق الاحتياطي لدى فيراري بأنه على الفورمولا 1 وفيا "العودة إلى لوحة التصميم من جديد"، وذلك بعد اختباره للنموذج الثاني من أغطية الحماية من الرذاذ في الأجواء الماطرة الأسبوع الماضي.

آرثر لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: أليساندو ستيفانيني

أكملت فيراري تجارب لفيا يوم الخميس الماضي في فيورانو من أجل اختبار النموذج الثاني من أقواس الحماية من الرذاذ التي تغطي الإطارات ضمن الأجواء المبللة، وذلك في محاولة لتقليل كمية الرذاذ المتناثر والذي يؤثر على رؤية السائقين.

وكجزء من الاختبار، تم جعل حلبة فيورانو مبللة على المقاطع المستقيمة وخرج آرثر شقيق شارل لوكلير إلى المسار لاختبار التصميم الجديد، والذي يتم تعديله ليكون مغلقًا بالكامل أو ليتضمن بعض الفتحات.

فيما خرج بيرمان وراء لوكلير ليختبر مدى تحسّن الرؤية بالمقارنة مع الإطارات الاعتيادية دون غطاء.

وضمن معرض حديثه في إيمولا على هامش جائزة إيميليا رومانيا الكبرى - حيث يشارك في التجارب الحرة يوم غد الجمعة مع فريق هاس - أوضح بيرمان أنه على فيا العودة إلى لوحة الرسم من جديد، حيث أن التصاميم الجديدة لم تصنع الفارق الكافي.

آرثر لوكلير، أوليفر بيرمان، فيراري

آرثر لوكلير، أوليفر بيرمان، فيراري

الصورة من قبل: أليساندو ستيفانيني

فقال: "لاحقت آرثر الذي كان يقود السيارة مع أغطية الإطارات الجديدة. وفي الحقيقة لا يوجد الكثير لقوله عنها حتى الآن".

وأضاف: "أعتقد بأنكم رأيتم مقاطع الفيديو، وكان الوضع مشابهًا لما نواجهه عادة. لذلك أرى بأنه تجب العودة إلى لوحة التصميم من جديد، حيث نحتاج لمواصلة النظر في الأمر وتحسينه".

وتابع: "اختبرنا إعدادات مختلفة، لكننا قمنا بجعل المقاطع المستقيمة فقط مبللة لنرى إذا ما بالإمكان ملاحقة سائق آخر على المقطع المستقيم".

وأكمل: "قمنا بأربع أو خمس طلعات مع مستويات فتح مختلفة للأغطية، كونها إذا كانت مغلقة بالكامل، فسيكون ذلك صعبًا من ناحية حرارة الإطارات".

واختتم: "أعتقد بأن المشكلة هي أن هذه السيارات تنتج الكثير من الارتكازية من الأرضية، والهواء يتحرك من هناك وبالطبع الرذاذ يتبع الهواء، لذلك كانت الرؤية ما تزال صعبة للغاية. أفضل بعض الشيء بالتأكيد، ولكن لم يتم حل المشكلة بالكامل".

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