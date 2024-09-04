بيرمان: لا أشعر بالغيرة من أنتونيللي
قال أوليفر بيرمان موهبة فيراري الناشئة، وسائق هاس لموسم 2025 أنه لا يشعر بالغيرة من أندريا كيمي أنتونيللي الذي وقّع مع مرسيدس.
أوليفير بيرمان، فيراري
الصورة من قبل: فيراري
سيترقى كل من بيرمان وأنتونيللي، اللذين يشاركان مع فريق بريما في الفورمولا 2، إلى الفورمولا واحد بدءاً من موسم 2025 المقبل.
ورغم أن أنتونيللي سينافس مع أحد فرق الصدارة، سيشارك بيرمان مع هاس، لكن ناشئ فيراري أكد أنه لا يشعر بالغيرة من الإيطالي.
حيث قال: "لا يمكن القول أن خبر توقيع كيمي غير متوقع! أنا مسرور جداً من أجله، حقاً".
وأكمل: "لقد انتظر لوقت طويل قبل إعلان الخبر. كان هناك الكثير من الكلام. لكن حين تحصل على مزيد من الوضوح حيال مستقبلك، تصبح الأمور جيدة".
وأردف: "من الواضح أن ذلك أفضل: حين توقع عقداً مع مرسيدس".
وأضاف: "أنا مسرور جداً من أجله، ولا أحسده مطلقاً!".
واستكمل: "سأنافس في الفورمولا واحد كذلك، وهذا هو الأمر الأهم. حالياً، النتائج متقاربة للغاية وأشعر أنني قادر على تسجيل النقاط الموسم المقبل".
واختتم: "أتمنى له الأفضل. أنا مسرور لأننا سننافس ضمن نفس الفئة الموسم المقبل".
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