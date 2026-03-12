بيرمان: فيراري كانت منفتحة للغاية في مساعدة هاس بشأن تشغيل وحدة الطاقة

أشاد بيرمان بانفتاح فيراري واستعدادها لمساعدة هاس فيما يتعلق بكيفية التشغيل الأمثل لوحدة الطاقة الجديدة.

وقد انتقلت الفورمولا 1 إلى قوانين محركات جديدة هذا الموسم مع اعتماد أكبر بكثير على الطاقة الكهربائية، ما جعل إدارة الطاقة عنصرًا أساسيًا لتحقيق الزمن الأسرع في اللفة.

وبات على الفرق تحديد التوقيت المثالي لاستخدام الطاقة من جهة، ومتى ينبغي رفع القدم عن دواسة الوقود والتباطؤ قبل مناطق الكبح من جهة أخرى. ويبدو أن مرسيدس قد أتقنت هذا الجانب، بعدما حقق جورج راسل قطب الانطلاق الأول في جائزة أستراليا الكبرى بفارق ثمانية أعشار الثانية عن ريد بُل وفيراري.

أما أقرب سيارة زبونة مزودة بمحرك مرسيدس، وهي مكلارين الخاصة بأوسكار بياستري، فكانت متأخرة بفارق 0.862 ثانية.

واعترف جيمس فاولز مدير فريق ويليامز بأن "ما تفعله مرسيدس على صعيد وحدة الطاقة كان شيئًا فاجأنا"، بينما أشار مدير فريق مكلارين أندريا ستيلا إلى احتمال وجود "عوامل منهجية لا يستطيع الفريق الزبون التحكم بها".

وعندما سُئل في هذا السياق عن كيفية استفادة هاس من فيراري للتعلم منها، قال بيرمان: "يجب أن أقول إن فيراري كانت منفتحة بشكل مذهل ومساعدة للغاية معنا فيما يتعلق باستراتيجية استخدام الطاقة، كما أنها تقدم لنا أكبر قدر ممكن من المعلومات لمساعدتنا. أعتقد أن الوضع مختلف بالنسبة لنا مع فيراري مقارنة بما هو عليه بين مكلارين ومرسيدس".

وأضاف: "لقد كانوا متعاونين جدًا، لكن بالطبع هناك فارق أكبر بين سيارتينا. فهم تقريبًا متقدمون بحصّة كاملة علينا من حيث سرعتهم في التصفيات. زمنهم في الحصّة الثالثة من التجارب الحرة كان قريبًا جدًا من زمننا في التصفيات، إن صح التعبير".

وكان بيرمان أفضل سائقي هاس في التصفيات بعدما احتل المركز الثاني عشر على شبكة الانطلاق، متأخرًا بفارق 0.954 ثانية عن فيراري الأسرع و0.642 ثانية أبطأ من زمن سكوديريا فيراري في الحصّة الثالثة من التجارب الحرة.

وأضاف السائق البريطاني: "كلما ازداد زمن اللفة، تتغير متطلبات الطاقة بشكل كبير. كمية التباطؤ قبل المنعطفات، واستخدام التروس، وكل هذه الأمور يجب توقعها مسبقًا عند التحضير للتصفيات".

وتابع: "قد يكون أحد المنعطفات مأخوذًا بأقصى سرعة بالنسبة لهم أو يتطلب رفع القدم قليلًا، بينما بالنسبة لنا يحتاج إلى الكبح أو خفض التروس. لذلك علينا تعديل الأمور بطريقتنا الخاصة".

وأضاف: "دخلنا السباق في أستراليا ونحن نحاول فهم الأمور أثناء السير. والآن بعد أن خضنا ذلك الأسبوع، أصبح لدينا نقطتان أو ثلاث نقاط مرجعية. نتوقع أن نكون أبطأ في بعض المنعطفات وربما نستخدم نسب تروس أقل في بعضها."

وأردف: "عندما تكون أبطأ عند رأس المنعطف، فعليك بالطبع استخدام طاقة أكبر عند الخروج منه. كل شيء مترابط ويؤثر في الآخر. معرفة ذلك مفيد جدًا ويمكن استخدام هذه المعلومات في السباقات المقبلة."

وعندما سُئل عما إذا كانت هاس تعرف مقدار الفارق مع فيراري ويمكنها تعديل استراتيجيتها بناءً على ذلك، قال بيرمان: "أعتقد ذلك. لقد جمعنا معلومات بالفعل في أستراليا. المنعطف الخامس كان مثالًا على ذلك، إذ كانت فيراري تمر به بأقصى سرعة منذ البداية وفق بيانات السرعة عبر نظام جي بي اس، بينما بالنسبة لنا لم نتمكن من أخذه بأقصى سرعة إلا في نهاية الحصّة الثانية من التجارب الحرة أو حتى في الحصّة الثالثة."

وأضاف: "من ناحية الاستراتيجية، عليك تغيير طريقة التعامل مع الأمور. عندما ننظر إلى الحلبة الآن كفريق هندسي نحدد بعض المنعطفات التي نتوقع رؤية اختلافات فيها، ثم نأخذ ذلك بعين الاعتبار في السباق. من الجيد امتلاك هذه المعلومات."

وبالنسبة لفرص الفريق خلال عطلة نهاية الأسبوع في شنغهاي، شدد بيرمان على أن هاس ستركز بشكل أساسي على التصفيات الرئيسية والسباق، في ظل احتمال سيطرة الفرق الأربعة الكبرى، مرسيدس وفيراري وريد بُل ومكلارين، على المراكز الثمانية التي تمنح النقاط في السباق القصير.

وقال السائق البالغ من العمر 20 عامًا: "يبدو أن الفرق الأربعة الأولى تتنافس في سباق مختلف."

وأضاف: "هذه الفرق تحتل المراكز الثمانية الأولى. فقط المراكز الثمانية تمنح نقاطًا في سباق قصير. بالطبع من المهم جدًا تحقيق نتيجة جيدة في تصفيات السباق القصير وبذل كل ما يمكن في السباق القصير نفسه، لأن كل شيء ممكن كما رأينا الأسبوع الماضي".