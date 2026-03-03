بيرمان: شعرت بالوحدة بقوة بعد سباقات صعبة في موسمي الأول مع هاس

أنهى السائق البريطاني موسمه الأول في المركز 13 بترتيب السائقين، متفوقًا على زميله إستيبان أوكون الأكثر خبرة الذي جاء في المركز 15. ورغم تحقيقه بعض اللحظات المميزة، أبرزها إنهاؤه سباق جائزة المكسيك الكبرى في المركز الرابع، أقرّ بيرمان بأن الموسم لم يخلُ من تحديات شخصية.

وخلال ظهوره في بودكاست "ذي هاي برفورمانس"، قال: "أجل، عانيت من الوحدة في الفورمولا 1، وربما بشكل أكبر لأنك تسافر لفترات أطول. تذهب إلى أماكن أبعد، وأحيانًا إلى دول لا يتحدث الناس فيها الإنجليزية، مثل اليابان أو الصين. حتى مجرد عدم سماع لغتك من حولك أمر غريب بعض الشيء".

وأوضح أن والده بذل جهدًا كبيرًا لحضور عدد كبير من السباقات، وهو ما منحه نوعًا من الاستقرار، لكنه أشار إلى أن بداية الموسم كانت صعبة للغاية بسبب كثافة السفر.

وأضاف: "تضمّ الفورمولا 1 10 سباقات أكثر من الفورمولا 2، وهذه السباقات الإضافية تكون غالبًا في الوجهات الأبعد على الروزنامة. كل هذا السفر الإضافي، والسفر بمفردك طوال الوقت… تنتقل من أقصى الانشغال في الحلبة، محاطًا بمئات الأشخاص، بلا أي وقت لنفسك، ثم تعود إلى غرفة الفندق لتجد نفسك وحدك تمامًا."

وتحدث بيرمان بصراحة عن صعوبة التعامل مع اللحظات التالية للسباقات الصعبة، قائلًا: "خصوصًا بعد سباق سيئ، تتمنى لو كنت في أي مكان آخر. كانت هناك أوقات أردت فيها فقط أن أكون مع عائلتي أو مع شخص أحبه. كنت محظوظًا بوجود والدي في العديد من السباقات، لكنه لم يتمكن من حضورها جميعًا. أحيانًا تتمنى وجود شخص بجانبك لتتحدث معه عن مشاعرك، لكن أعتقد أن هذا جزء من اللعبة."

كما كشف أنه لجأ إلى مدرب مختص لمساعدته في التعامل مع مشاعره بعد أن كان يكبتها في بداية العام.

وقال: "كنت أكبت مشاعري قليلًا، ووجدت ذلك صعبًا. كنت أعود إلى المنزل ليكون كل شيء فارغًا. في البداية كنت أعيش في موناكو مع صديقتي، وعائلتي لم تكن هناك. كنت أعود وأنتظر تقريبًا السباق التالي، وكأن حياتي تدور فقط حول السباقات دون توقف."

وأضاف أنه أدرك لاحقًا حاجته للمساعدة: "قضيت بعض الوقت مع مدرب عندما أدركت أنني لست غارقًا بالكامل، لكنني أواجه صعوبة في التباين بين الانشغال الشديد في الحلبة ثم العودة إلى لا شيء في جدولك. هو انتقال من أقصى الانشغال إلى أقصى الفراغ".

وأشار بيرمان إلى أن أهم درس تعلمه خلال الموسم هو الامتنان ووضع الأمور في منظورها الصحيح.

واختتم قائلًا: "قد تكون الأوقات صعبة، لكن لو أخبرت نفسي عندما كنت في العاشرة بما أفعله الآن، أعتقد أنه سيكون سعيدًا جدًا. وضع الأمور في سياقها وتقدير ما لديك أمر مهم للغاية".