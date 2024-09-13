بيرمان سعيد بفرصة كاملة في عطلة نهاية أسبوع الفورمولا 1 ليستعرض موهبته

يسعى أوليفر بيرمان لوضع أسس مشاركته في الفورمولا 1 عندما يحل محل ماغنوسن في فريق هاس خلال سباق جائزة أذربيجان الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

وتم تأكيد انضمام السائق البريطاني إلى فريق هاس بشكل دائم اعتبارًا من الموسم المقبل، حيث ظهر لأول مرة في الفورمولا 1 مع فريق فيراري كبديل في اللحظة الأخيرة لكارلوس ساينز في جائزة السعودية الكبرى في وقت سابق من هذا العام.

ولفت بيرمان الأنظار بحلوله في المركز السابع في جدة، ومع حظر ماغنوسن في باكو بعد حصوله على 12 نقطة جزائية، فإنّ لديه فرصة أخرى للتألق قبل ترقيته للموسم المقبل.

وقال بيرمان: "من الرائع أن أعود، رغم أنها ليست الظروف التي كنت أتمناها، لكنها فرصة رائعة لاكتساب الخبرة والحصول على عطلة نهاية أسبوع كاملة، مع بعض التحضير هذه المرة".

وأضاف: "كنت أعلم أن ذلك قادم، وهذا كان مفيدًا. أريد فقط أن أبني خطوة بخطوة. بالطبع، معرفة أنني سأشارك في السباق عاملٌ مساعدٌ كثيرًا، وأيضًا حقيقة أنني سأشارك في التجارب الحرّة الأولى والثانية، لبناء الأداء دون المخاطرة".

وتابع: "أريد فقط أن أبني خطوة بخطوة، لأنه لدينا الوقت للقيام بذلك، لدينا ثلاث حصص هذا الأسبوع وأريد أن أستغلها لأقصى حد وأكتسب الخبرة".

واعترف بيرمان بأن احتمال السباق مع فريق هاس هذا الموسم كان موجودًا منذ فترة، حيث كان ماغنوسن على حافة الحصول على عقوبة بعد حصوله على نقاط جزائية إضافية عقب حادثته مع بيير غاسلي في جائزة إيطاليا الكبرى.

وأوضح: "لقد كان كيفن قريبًا من حظر السباق لفترة، لذلك كنت أعرف أن هناك احتمالًا في أي لحظة. لو كان بإمكاني الاختيار، لكان سباقًا لا يتعارض مع مشاركتي في الفورمولا 2، ولكن لا تختار متى تدخل الفورمولا 1، وكل فرصة يجب أن تستغلها".

وأشار إلى أنه، على الرغم من تضارب مشاركته في الفورمولا 2، فإن السباق في باكو قد يكون في صالحه بعد أدائه المهيمن على شوارع العاصمة الأذرية.

قال: "لقد مضى العام الماضي بشكل جيد، وكنت متحمسًا للمشاركة هنا في الفورمولا 2، وبالطبع فإنّ المشاركة في الفورمولا 1 هذا الأسبوع هي تجربة رائعة، وأنا أتطلع بشدة إلى ذلك".

وأكد: "المسار صعب للغاية، إنه سباقي الثاني في الفورمولا 1 وثاني حلبة شوارع أشارك فيها، لذا كان الاختيار صعبًا. ومع ذلك، حققت نجاحًا هنا العام الماضي وكان الأمر جيدًا".