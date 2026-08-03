بيرمان حول شائعات أستون مارتن: "فيراري هدفي"
نفى أوليفر بيرمان سائق هاس الحالي، الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى فريق أستون مارتن، مؤكدًا مجددًا التزامه الكامل بمشروع فيراري.
أوليفير بيرمان، هاس
الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي
يواجه أوليفر بيرمان، الذي يخوض أول مواسمه الكاملة في بطولة العالم للفورمولا 1 مع فريق هاس خلال عام 2026، طريقًا أكثر تعقيدًا نحو الانتقال إلى فيراري، في ظل تحسن مستوى لويس هاميلتون مع الفريق الإيطالي في مارانيلو.
وقد أدى ذلك إلى انتشار تكهنات داخل أروقة البطولة بشأن إمكانية بحث بيرمان عن خيارات أخرى.
وعندما سُئل عما إذا كان سيفكر في الانضمام إلى الفريق الذي يتخذ من سيلفرستون مقرًا له إذا غادر فرناندو ألونسو فريق أستون مارتن، رفض بيرمان هذا الاحتمال بشكل قاطع.
حيث قال البريطاني الشاب: "أنا ملتزم تمامًا بالمشروع الذي قدمته لي فيراري".
وأكمل: "لقد دعموني منذ انضمامي إلى الفورمولا 3، وأنا مدين لهم بوجودي هنا اليوم".
وأضاف: "فيراري هي فريق أحلامي. وليس فقط لأنني جزء من فيراري، بل لأنها على الأرجح العلامة التجارية الأكثر شهرة في العالم".
وأردف: "هدفي أن أصبح سائقًا لدى فيراري يومًا ما، وهذا الهدف لم يتغير حتى الآن".
كما أكد بيرمان أنه يعتقد بأن أستون مارتن سيصبح فريقًا قويًا في المستقبل، لكنه أوضح أنه لا يفكر في هذا الخيار في الوقت الحالي.
حيث قال: "يمر فريق أستون مارتن بفترة صعبة في الوقت الحالي، لكنني واثق من أنه سيصبح فريقًا قويًا للغاية يومًا ما".
واختتم: "مع ذلك، فإنني لا أضعه ضمن خياراتي في الوقت الحالي".
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