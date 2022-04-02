بيرغر: مقاربة هاميلتون في الفورمولا واحد "في الوسط" بين سينا وبروست

خسر هاميلتون لقبه القياسي الثامن بعد معركة قريبة للغاية في 2021 إثر هزيمة في اللفة الأخيرة على يد ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل ضمن سباق أبوظبي الختامي الحاسم.

ويرتبط هاميلتون صاحب الـ 37 عامًا بعقد مع مرسيدس حتى نهاية موسم 2023، حيث يسعى البريطاني لتجاوز ألقاب مايكل شوماخر السبعة. كما يملك بالفعل الرقم القياسي لأكبر عدد من أقطاب الانطلاق الأولى (103) وأكبر عدد من الانتصارات (103) في الفورمولا واحد.

وبالتوجّه إلى هذا الموسم، فقد صرّح هاميلتون بأنه يخطط ليكون "سائقًا أكثر عدائية" هذا العام، وذلك بعد المعارك المثيرة للجدل في مواجهة فيرشتابن في 2021.

لكن بيرغر أسطورة الفورمولا واحد غير واثق من أن المقاربة الأكثر العدائية هي "الحل الأمثل" لهاميلتون، مُشيدًا "بهدوئه الشديد" على المسار.

فقال: "لا أعلم إذا ما سيكون عدائيًا مثلما كان ماكس، أو إذا ما ستكون تلك هي الوجهة الصحيحة".

وأضاف: "بالنسبة لي، فقد كان ذكيًا للغاية في الطريقة التي كان يفسح بها المجال في بعض الأحيان، ليتفادى الحوادث، ولكن يستعيد أفضليته بطريقة أخرى".

وتابع: "أرى أنه ومع الخبرة الشاسعة التي يمتلكها لويس، فإنه هادئ جدًا. لقد استغلّ كل الفرص التي أتيحت له. بخلاف سيلفرستون، كان مثاليًا".

هذا وتمتّع بيرغر بعلاقة جيّدة مع بطل العالم ثلاث مرات سينا خلال فترة تواجدهما ضمن صفوف مكلارين، كما أمضى الكثير من الوقت كذلك ينافس غريم سينا اللدود، بروست، واللذين كان لهما أسلوبان متناقضان في القيادة.

آلان بروست، إيرتون سينا، مكلارين تصوير: صور ساتون

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما يعتقد بأن مقاربة هاميلتون تشبه أكثر تلك المنهجية الخاصة ببروست أكثر من سينا، أوضح بيرغر أنه "في مكان ما في الوسط"، وأن عدائية فيرشتابن تذكره أكثر بمقاربة سينا.

فقال: "في النهاية وبعد 45 عامًا تواجدت فيها هنا، يمكن أن أقول بأن لويس وسينا هما أفضل من رأيت. لكنني ما أزال أضع سينا في المرتبة الأولى، بسبب سحره وشخصيته التي كانت في مستوى آخر. بيد أنه على الجانب الرياضي، أعتقد بأن لويس بذات المستوى الذي كان يملكه سينا".