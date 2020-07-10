بيرغر: يجب على فيراري الاعتماد على عدّة أشخاص لمساعدة بينوتو

مع تقديمها لأداءٍ متواضع الأسبوع الماضي خلال الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد لموسم 2020 على الرغم من صعود سائقها شارل لوكلير إلى منصة التتويج بإحرازه للمركز الثاني، ظهر الكثير من علامات الاستفهام حيال العمل والقرارات التي ينبغي على فيراري القيام بها من أجل إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

وفي حين أنّ البعض يُشكّك بقدرات بينوتو في قيادة فيراري، يرى بيرغر الذي حقّق الفوز بـ 10 سباقات في مسيرته، أنه يتعيّن على قلعة مارانيللو تقديم دعمٍ من مجموعة أشخاصٍ من أجل مساعدة بينوتو الذي يُشرف على العديد من الأقسام والأدوار بنفسه.

وقال بيرغر "أحب ماتيا بينوتو إذ كان المهندس المسؤول عن سيارتي في فيراري. إنه شخصٌ لطيف وذكي وطيب".

وأضاف "لكن عندنا تُقارن فيراري بوجود شخص قيادي وحيد مثل بينوتو على الجوانب التقنية والسياسية والاستراتيجية وما إلى ذلك، فإنّ المسألة تختلف لدى ريد بُل التي تمتلك كريستيان هورنر ذي الشخصية التنافسية للغاية، مع تواجد العبقري أدريان نيوي، وكذلك هيلموت ماركو الأشبه بسمكة القرش مع تجربته في رياضة السيارات".

وأكمل "الأمر نفسه لدى مرسيدس. هناك أندي كاول ونيكي لاودا وتوتو وولف. يعملون معًا من أجل تحسين الفريق على المستويات السياسية والتقنية وأيّ شيء كان".

وتابع قائلاً "لذلك أتساءَل ما إذا كانت إدارة فيراري على هذا الصعيد قويّةً بما فيه الكفاية. كان الأمر دائمًا على هذا النحو، حتى عندما تعود إلى أيام جان تود. كان ذكيًّا للغاية من الناحية السياسية، كان يُقدّم أقصى ما يستطيع في جميع الأوقات، يقوم بجميع الأمور معًا".

وأردف: "كان عليه التأكّد من العمل مع اليابانيين على صعيد الإطارات والخ. وكان لديك أيضاً روس برون.. الرائع والذكي. كما كان يتواجد روري بيرن أحد أفضل المهندسين على الإطلاق في الفورمولا واحد، وكان معهم مايكل شوماخر".

واختتم "لذلك تمكّنت هذه المجموعة من دفع الفريق نحو الأمام للمنافسة على لقب البطولة".