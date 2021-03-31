بيرغر: فيتيل لا يعمل جيداً تحت الضغط

بدأ فيتيل مسيرته الجديدة مع أستون مارتن بأسوأ شكل ممكن، خلال جائزة البحرين الافتتاحية للموسم، حيث أنهى بالمركز 15 بعد أن تلقى عقوبة بسبب حادثته مع إستيبان أوكون سائق ألبين.

وجاء ذلك بعد انطلاقته من آخر الترتيب، وعدم تأهله من القسم الأول للتصفيات، إضافة إلى تلقيه عقوبة التراجع خمس مراكز على شبكة الانطلاق لخرق قوانين الأعلام الصفراء المزدوجة.

وتأتي هذه الخيبات ضمن سلسلة متتالية من الأداء المتواضع الذي ظهر به بطل العالم أربع مرات، حيث أمضى آخر موسمين في ظلّ زميله الشاب شارل لوكلير ضمن صفوف فيراري.

ويرى بيرغر الفائز بعشرة سباقات في الفورمولا واحد أن مشكلة فيتيل تكمن في تعامله مع الضغط، حيث يقدم الألماني أفضل ما لديه عندما يكون قائداً واضحاً للفريق، بعيداً عن أي ضغط من زميله.

فقال ضمن البرنامج الإذاعي عبر الإنترنت "فاست لاين": "سيباستيان بطل عالم أربع مرات وأحد أفضل السائقين الحاليين، لا شكّ في ذلك".

وأكمل: "لكنه لا يتعامل جيداً مع الضغط. تذكرون حين انضم دانيال (ريكاردو) إلى ريد بُل وكان قوياً جداً ووضع الكثير من الضغط على سيباستيان. وكان ذلك صعباً للغاية على سيباستيان لناحية التأقلم مع الضغط. وتكرر الأمر نفسه في فيراري".

وأردف: "أشعر عندما أشاهده، بأنه غير حرّ. ليس مرتاحاً بما يكفي. إنه يحاول إثبات أمور - في الوقت الراهن - غير ممكنة بسبب أن السيارة غير جيدة بما يكفي أو أن أداءه غير جيد بما يكفي. عندما تكون في وضع مماثل، لا بد لك من الجلوس، أخذ خطوة إلى الوراء والتفكير ’حسناً، لا بد من أخذ الأمور بروية، والنجاحات ستأتي مجدداً’".

وتابع: "علاوة على ذلك فهو في القسم الأخير من مسيرته المهنية. عندما تكون قد خضت كل تلك السباقات وأنت بطل عالم أربع مرات، حينها تصل إلى مرحلة ربما لا تكون ضمن وضع يمكنك خلاله المجازفة، أي أنك لا تنافس كما كنتَ تنافس من قبل حين كنتَ تفوز بكل تلك السباقات".

وأضاف: "بطريقة ما، فإن الأمور لا تسير في صالحه حالياً. لقد بدأ بارتكاب الأخطاء وبدأ المتابعون بالتشكيك به. إنه ضغط متصاعد، كما قلتُ، إنه لا يحب الضغط".

ويواجه فيتيل زميلاً مميزاً في أستون مارتن، نظراً لأن لانس سترول هو ابن لورانس مالك الفريق.

لكن بيرغر لا يعتقد أن هذا يشكل عائقاً لدى فيتيل، نظراً لأن الفريق سيركّز جهوده على السائق الأسرع بطبيعة الحال.

فقال: "ذلك يعتمد على الأداء".

وأكمل: "إن كنتَ أبطأ من زميلك، وزميلك بدوره مالك للفريق، حينها فإن الوضع سيتغير بشكل أكبر. لكن أليس ذلك الحال مع الجميع؟ إن كنتَ أبطأ من زميلك، فإن الفريق بطبيعة الحال سيركز على السائق الأسرع".

وأردف: "في نهاية المطاف، إنها معركة نفسية. الوضع غير مريح عندما يكون زميلك أسرع منك".

واسترسل: "لكن عليك في بعض الأحيان التعامل مع الوضع. عندما تكون رياضياً محترفاً على هذا المستوى، عليك التعامل مع زملاء أقوياء".

واستطرد: "لا بد من القول أن لانس يقوم بعمل جيد للغاية. إنه يقدم الأداء المطلوب، إذ يعاني من مشكلة واحدة على حدّ علمي، ألا وهي التعامل مع القسم الخلفي للسيارة. السيارة ليست جيدة بما يكفي".

واختتم: "أعتقد أنها ليست مشكلة من السائق نفسه، لكن السيارة لا تقدم الأداء المتوقع منها".