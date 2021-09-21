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بيرغر: المعارك "الشرسة من دون تحفظات" هي بالضبط ما تحتاجه الفورمولا واحد

قال غيرهارد بيرغر سائق الفورمولا واحد السابق أنّ المعركة المحتدمة على اللقب بين لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن، والتي شابها الجدل، هي تمامًا ما تحتاجه البطولة في الوقت الحالي.

بيرغر: المعارك "الشرسة من دون تحفظات" هي بالضبط ما تحتاجه الفورمولا واحد

ستُستأنف معركة اللقب بين هاميلتون وفيرشتابن في روسيا نهاية هذا الأسبوع بعد حادثة تصادمهما الأخيرة في جائزة إيطاليا الكبرى قبل أسبوعين.

ومع قدوم حادثة مونزا سريعًا بعد أخرى جمعتهما في جائزة بريطانيا الكبرى في يوليو/تموز الماضي، إذ لا توجد إشارة على وجود أيّ تهاون أو تحفّظ ضمن معركتهما على اللقب.

ويعتقد بيرغر - الذي فاز بسباقات لصالح بينيتون، فيراري وملارين ضمن مسيرة طويلة - أنّه عوضًا عن أن تجذب الحوادث بين السائقين عناوين سلبية، فإنّها تساعد في الواقع على رفع الاهتمام بسباقات الجائزة الكبرى.

مشيرًا أنه وبعد أعوام من سيطرة كاملة لمرسيدس على معركة اللقب وحدها، فإنّ المنافسة المفتوحة هذا الموسم مُرحب بها تمامًا.

وضمن معرض حديثه حول حادثة مونزا، قال بيرغر: "لقد قيل كل شيء حول ما حدث، وبالنسبة لي كانت حادثة تسابق".

وأضاف: "إذا ما رغبت معرفة ما كان بوسعه تفادي ما حدث بشكل أكبر، فربما يكون ماكس، ولهذا حصل على عقوبة التراجع 3 مراكز كذلك".

وتابع: "لكن الأكثر أهمية من ذلك هو أن ما رأيناه هو ما تحتاجه الفورمولا واحد تمامًا. ذلك التسابق. إذ أننا أخيرًا بات لدينا سائقان ينافسان في مواجعة بعضهما البعض، والذي يجعل الوضع أفضل أنهما من فريقين مختلفين".

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وأكمل: "هل يمكنكم تخيّل ما كان ليحدث لو لدينا سائق ثالث في فيراري ينافس في الصدارة كذلك؟ كنّا لنحظى بمدرجات ممتلئة ومشاهدين من كل مكان. هذا ما كانت تبحث عنه الفورمولا واحد، للعديد من السنوات. هذا مهم جدًا للرياضة، أن تحظى بمثل هذه المعارك".

وفي ظل احتدام المعركة بين الثنائي، يرى برغر أنه سيكون من الأفضل لو فاز فيرشتابن باللقب، حيث سيمثّل ذلك أمرًا جديدًا في الفورمولا واحد.

فقال عند سؤاله عمّن يعتقد سيفوز باللقب: "أعتقد أنه سيكون من الجيّد لكامل الرياضة أن يحدث تغيير. لكن من الرائع كذلك رؤية لويس يصبح الأعظم في تاريخ الرياضة، لذا من الصعب إعطاء إجابة مباشرة على هذا السؤال".

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