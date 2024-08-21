بيتر بونينغتون "بونو" لن ينتقل إلى فيراري مع هاميلتون

يعمل بونينغتون كمهندس سباق لويس هاميلتون منذ موسم 2013.

وظهرت مؤخراً تكهنات بأن البريطاني صاحب الـ 49 عاماً سينضم إلى بطل العالم سبع مرات، وينتقل معه إلى فيراري بدءاً من الموسم المقبل.

لكن هذا لن يحصل وفقاً لآخر التقارير.

حيث كشف موقع "PlanetF1" أن بونو قد جدّد عقده مع مرسيدس، وتلقى ترقية كذلك قبيل جائزة هولندا الكبرى، قبل أن يؤكد ذلك متحدث باسم مرسيدس.

وسيصبح بونو، كبير مهندسي السباقات لدى السهام الفضية بدءاً من جولة هولندا، وسيواصل العمل كذلك كمهندس سباق هاميلتون حتى نهاية الموسم.

بالتالي، سيتوجب على هاميلتون العمل مع مهندس سباق جديد في 2025.

ولم تعلن فيراري بعد عن هوية ذلك المهندس بعد، لكنه على الأغلب سيكون مهندس سباق كارلوس ساينز الحالي، ريكاردو آدامي.

يشار إلى أن آدامي عمل مع سيباستيان فيتيل كذلك قبل ساينز.