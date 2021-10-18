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بيتروناس تؤكد التزامها مع فريق مرسيدس وسط شائعات أرامكو

أكّدت بيتروناس الراعي الرئيسي لفريق مرسيدس في الفورمولا واحد على التزامها طويل الأمد مع الفريق، وذلك وسط الشائعات الأخيرة بأنّ شراكتهما قد تنتهي مبكرًا.

بيتروناس تؤكد التزامها مع فريق مرسيدس وسط شائعات أرامكو

يتواجد عملاق النفط الماليزي كراعٍ وشريك تقني لمرسيدس منذ عودتها بشكل مصنعي إلى البطولة في 2010.

كما ظهرت شعاراتها بشكل بارز على سيارات الصانع الألماني منذ ذلك الحين، بالإضافة إلى أنّ وقودها وزيوتها لعبت دورًا محوريًا في مساعدة الفريق على حصد سبعة ألقاب ثنائية متتالية في الفورمولا واحد.

وقد تم تمديد العقد بين مرسيدس وبيتروناس عدة مرات، ومن المعلوم بأن أحدث عقد حالٍ بين الطرفين، والذي تم توقيعه في 2019، يمتد حتى نهاية 2025.

وبالرُغم من وجود تلك الصفقة، إلّا أنّ شائعات كبيرة برزت على السطح نهاية الأسبوع الماضي تُفيد بأنّ بيتروناس ستغادر ساحة الفورمولا واحد نهاية الموسم الجاري وأنّ مرسيدس ستعوضها بعملاق النفط السعودي أرامكو كراعٍ رسمي للفريق بدءًا من 2022.

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وكانت تلك الشائعات قائمة على ما هو معروف من جهود أرامكو لتحسين وضعها أكثر عقب عقد رعايتها مع الفورمولا واحد، إلى جانب استضافة المملكة العربية السعودية لأول جائزة كبرى على أرضها هذا العام.

هذا وتضمن شراكة أرامكو مع الفورمولا واحد بالفعل إعلانات مكثفة على جانب الحلبة، إضافة إلى حقوق الرعاية لعدد من السباقات على مدار الموسم.

مع ذلك، فقد تم إيضاح أنّه لن يكون هنالك تغيير في الشراكة بين بيتروناس ومرسيدس، وأن العقد الحالي سيستمر كما هو مخطط.

وضمن بيان تمّ إصداره بالنيابة عن الفريق وشركة النفط اليوم الاثنين، جاء التالي: "بيتروناس ومرسيدس شريكتان منذ 2010 ضمن علاقة تعاونية طويلة الأمد ذات منفعة متبادلة بين الطرفين".

وأضاف البيان: "جددنا شراكتنا لدورة أخرى لعدة سنوات، ونحن فخورون بمواصلة العمل سويًا من أجل تقديم أداء متطور".

في المقابل، يأتي التزام بيتروناس مع الفورمولا واحد بالرُغم من تغيير تركيزها في نشاطات أخرى في رياضة السيارات، حيث أعلنت إنهاء رعايتها الرئيسية لفريق "سيبانغ ريسينغ" في الموتو جي بي بدءًا من 2022.

من جهة أخرى، تجمع روابط قريبة بين إنيوس الشريكة في ملكية فريق مرسيدس وأرامكو ضمن مشروعات تُقام في المملكة العربية السعودية.

كما أعلنت إنيوس في 2019 عن صفقة استثمارية بقيمة 2 مليار دولار داخل المملكة، حيث ستقوم بالتعاون مع شركة توتال الفرنسي ببناء أول مفاعل لها في الشرق الأوسط.

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