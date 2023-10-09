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بياستري: 57 لفة تصفيات جعلت من سباق قطر "الأصعب في حياتي"

وصف أوسكار بياستري سباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا واحد بأنه "الأصعب في حياته"، حيث حقق المركز الثاني على متن مكلارين، خلف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الفائز بالسباق.

خلدون يونس
من قبل:
أوسكار بياستري، مكلارين

في سباق شهد إلزام الفرق بـ 3 وقفات صيانة على الأقل بسبب المخاوف من فشل إطارات بيريللي، كان بمقدور السائقين الضغط بشكل متواصل في كل قسم من أقسام السباق بدلاً من السعي للحفاظ على إطاراتهم.

وخلف فيرستابن، كان بياستري يتشبث بالمركز الثاني، في أداء ممتاز بعد تحقيقه للفوز بالسباق القصير على حلبة لوسيل يوم السبت.

لكنه أكد بأن لفات السباق المنهكة جعلته الأصعب على الإطلاق في مسيرته، فقال: "لقد كان السباق الأصعب لي بالتأكيد".

وأكمل: "مع 3 توقفات، كان الضغط متواصلاً على الدوام، أي 57 لفة تصفيات".

وتابع: "لقد كان سباقاً جيداً حقاً، مسرور لأن الإطارات بقيت صامدة".

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وكان بياستري قد انطلق سادساً بعد حذف لفته في تصفيات الجمعة بسبب حدود المسار، لكن وخلال الانطلاقة تمكن من اكتساب مراكز كثيرة مستفيداً من حادثة سائقي مرسيدس، لويس هاميلتون وجورج راسل.

تسببت تلك الحادثة بانسحاب هاميلتون وتراجع راسل، وأثّرت على فرناندو ألونسو وشارل لوكلير، ما سمح للأسترالي الناشئ بشق طريقه نحو المركز الثاني.

وطوال اللفات 56 التالية، أثبت سائق مكلارين صلابة معدنه، لينهي السباق أمام زميله لاندو نوريس، الذي شق طريقه من المركز العاشر حتى آخر مراكز منصة التتويج.

"ما حصل في المنعطف الأول كان جميلاً! هذه كانت خطتي قبل السباق!" قال بياستري.

واختتم: "لكن، كان سباقاً مذهلاً حقاً".

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