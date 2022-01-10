بياستري: 2022 لن يكون "موسماً مهدوراً" كسائق ألبين الاحتياطي

أحرز بياستري لقب الفورمولا 2 لموسم 2021 المنصرم كناشئ، وهو لقبه الثالث على التوالي خلال ثلاث سنوات، بعد الفوز بلقبي فورمولا 3 وفورمولا رينو يوروكاب.

لكن وبالرغم من أنه أحد أكثر المواهب الشابة تألقاً في بطولات الناشئين خلال السنوات الأخيرة، سيمضي الأسترالي صاحب الـ 20 عاماً، موسم 2022، من دون مقعد تسابقي في الفورمولا واحد.

بدلاً من ذلك، سيشغل خريج أكاديمية ألبين دور السائق الاحتياطي للفريق في الفورمولا واحد، قاسماً واجباته بين العمل على جهاز المحاكاة وبين السفر لحضور الجولات.

ولم ينفِ بياستري "مئة بالمئة" فرصة المشاركة في سباق وحيد، لكنه "يشكّ بشكل كبير" بأنه سيشارك لموسم كامل. مشيراً إلى أن 2022 لن يكون موسماً ضائعاً بل سيعمل خلاله على استيعاب كم هائل من المعلومات عبر مراقبة كيفية عمل سائقي الفريق فرناندو ألونسو وإستيبان أوكون.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لا أعتقد أنه سيكون عاماً مهدوراً، بكل تأكيد".

وأكمل: "لا بد من القول بأني كنت أفضل التواجد على الحلبات بالطبع. لكن هناك الكثير من الأمور التي بوسعي تعلمها كذلك، مثل التأقلم مع ضغط المنافسة وغيرها".

وتابع: "إضافة للاستماع إلى فرناندو وإستيبان والتعلم من السيارة الجديدة للموسم المقبل، بوسعي التعلم حيال عملية التطوير إضافة إلى عملي على جهاز المحاكاة الذي يساهم في ذلك أيضاً".

أوسكار بياستري، ألبين تصوير: صور موتورسبورت

ويرى بياستري أنه لا ضرورة لوجوده خلف مقود سيارة فورمولا واحد كي يكسب المزيد من المعرفة والخبرة، بل يمكنه ذلك عبر العمل مع المهندسين كذلك.

فقال: "هناك الكثير من الأمور خارج مجال قيادة السيارة، تجعل من السائق ناجحاً".

وتابع: "العام المقبل سيكون أمامي الكثير لتعلمه. الإنصات لكيفية سير الأمور، وطريقة العمل مع المهندسين، ومراقبة السيارة وكيفية تطورها وليس فقط القيادة".

واختتم: "أعتقد أن هذه الأمور مفيدة لي كسائق. ولا ضرورة لتواجدي خلف المقود من أجل تعلمها، وهذا ما سيشكل جزءاً هاماً من عملي الموسم المقبل".