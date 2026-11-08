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بياستري يوضح أسباب خيبة أمله في تصفيات جائزة البرازيل الكبرى

يعتقد أوسكار بياستري أن تأخر مكلارين في الانتقال إلى إطارات إنترميديت كلّفه فرصة التأهل إلى القسم الثالث من تصفيات جائزة البرازيل الكبرى، التي تأثرت بهطول الأمطار.

منشور: 08-11-2026

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لويس هاميلتون، فيراري وأوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: كولن ماكماستر

يعتقد أوسكار بياستري أن فريق مكلارين انتظر وقتًا أطول من اللازم قبل الانتقال إلى إطارات إنترميديت خلال تصفيات جائزة البرازيل الكبرى.

وتأهل السائق الأسترالي في المركز الثاني عشر خلال الحصة التي تأخرت بسبب الأمطار على حلبة إنترلاغوس، لكنه سينطلق من المركز العاشر بعد تطبيق العقوبات المفروضة على شارل لوكلير ولويس هاميلتون سائقي فيراري، بسبب استبدال مكونات في وحدتي الطاقة.

ونجح بياستري في تجاوز القسم الأول من التصفيات باستخدام إطارات المطر الكامل، لكن الظروف تحسنت بما يكفي لتسمح للفرق بالانتقال إلى إطارات إنترميديت خلال القسم الثاني.

وأوضح بياستري لوسائل الإعلام بعد الحصة: "كنت قد أنهيت للتو لفة، لكنني أعتقد أننا انتقلنا إلى إطارات إنترميديت متأخرين قليلًا، وكنا بحاجة إلى لفة إضافية أو لفتين حتى نتمكن من رفع حرارتها بالشكل المطلوب".

وأضاف: "بالتأكيد، لم تنجح بعض الخطوط التي كنت أعتمد عليها باستخدام إطارات المطر الكامل عندما انتقلت إلى إطارات إنترميديت. لذلك هناك بعض الأمور التي يتعين علينا مراجعتها، لكنني أعتقد أنه مع لفة إضافية وربما اتخاذ قرارات أفضل قليلًا، كان بإمكاننا بلوغ القسم الثالث".

وعندما سُئل عما إذا كان يحمّل العلم الأحمر مسؤولية حرمانه من اللفة الإضافية، أضاف سائق مكلارين: "كنت سأتمكن بالتأكيد من إكمال لفة أخرى، لكن الأمر ينطبق على الجميع".

وأكمل: "كان الجميع سيحصلون على فرصة إكمال لفة إضافية، لذلك لست متأكدًا من ذلك. أعتقد أنه كانت هناك بالتأكيد فرصة لاستخراج المزيد من الوقت، لكن عليك ببساطة استخدام الإطار المناسب في الوقت المناسب".

وبالنظر إلى سباق الجائزة الكبرى، أوضح بياستري أن المهمة ستكون صعبة إذا عادت الأمطار.

وقال: "سنرى أولًا كيف ستكون حالة الطقس، ثم نقرر بناءً على ذلك. أعتقد أن القيادة تحت الأمطار ستكون صعبة للغاية، لذلك دعونا نرى ما ستكون عليه الظروف".

ونجح زميل بياستري في الفريق، لاندو نوريس، في انتزاع قطب الانطلاق الأول لجائزة البرازيل الكبرى. ويحتل نوريس وبياستري حاليًا المركزين السادس والسابع في ترتيب السائقين، برصيد 221 و144 نقطة على التوالي.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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