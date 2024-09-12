بياستري يُوافق على دعم نوريس مع اتّخاذ مكلارين قرارها بشأن أوامر الفريق

قال ستيلا أنّ أوسكار بياستري وافق على دعم زميله لاندو نوريس ضمن آماله في الفوز بلقب 2024 من بطولة العالم للفورمولا 1، وذلك على إثر النقاش بشأن أوامر الفريق بعد سباق مونزا.

وسينطبق ذلك الوضع فقط في ظروفٍ معيّنة وسيكون جزءًا من محاولة مكلارين تفادي المعارك الداخليّة التي كانت مكلفة جدًا في المراحل الأولى من سباق إيطاليا.

وكان نوريس أقرب ملاحقي ماكس فيرستابن في الترتيب العام منذ جائزة إسبانيا الكبرى في يونيو الماضي، وذلك بعد سيطرة الهولندي على المراحل الأولى من الموسم قبل أن تُحسّن مكلارين سيارتها وتتفوّق على ريد بُل.

وأصبح الفارق بين الفريقين 8 نقاطٍ في بطولة الصانعين، وأصبحت مكلارين المرشّحة للفوز بالبطولة التوجّه إلى السباقات الثمانية الأخيرة.

وغادرت مكلارين مونزا متعهّدة بمراجعة ما حدث على صعيد هجوم بياستري على نوريس في اللفّة الافتتاحيّة وتأثير ذلك على فرصها في البطولة، وكشف ستيلا الآن في حوار مع قناة "بي بي سي" قبيل جائزة أذربيجان الكبرى أنّ مكلارين ستمنح رسميًا "ميولًا" نحو "دعم لاندو".

وقال الإيطالي: "لكنّنا نريد فعل ذلك من دون التأثير على مبادئنا بشكلٍ كبير".

وأضاف: "مبادئنا هي أنّ مصلحة الفريق تأتي في المقام الأوّل على الدوام. الروح الرياضيّة مهمّة جدًا في طريقة تسابقنا. ومن ثمّ نريد أن نكون عادلين تجاه سائقَينا".

وأردف: "ما لا نريد رؤيته هو أيّ وضعٍ مشابهٍ لمونزا عند دخول المنعطف المزدوج الأوّل وكذلك الثاني. لأنّ ذلك يضرّ بالفريق".

وأكمل: "تأتي مصالح الفريق في المقام الأوّل، ونحتاج لمعالجة هذه الأوضاع، لأنّ طريقة دخولنا للسباق في مونزا فتحت ذلك الوضع أصلاً".

وقال ستيلا أنّ المحادثات مع سائقَيه كانت "تشاركيّة جدًا"، وقال أنّه "حتى عندما قال لأوسكار: هل ستكون متاحًا للتخلي عن فوز؟ فإنّه أجاب: "سيكون ذلك مؤلمًا، لكن في حال كان ذلك الخيار الصائب الآن، فسأفعل ذلك".