بياستري ينفي توقيعه مع ألبين للتسابق لصالحها في 2023

أصدرت ألبين بيانًا في وقتٍ سابقٍ من هذا اليوم أشارت فيه إلى أنّ بياستري بطل الفورمولا 2 العام الماضي سيخلف فرناندو ألونسو المتّجه إلى أستون مارتن في العام المقبل.

وجاءت هذه الأنباء من دون أيّ تعليقٍ من بياستري ضمن البيان الصحفي ولا على قنوات التواصل الاجتماعي. كما أنّ البيان جاء في منتصف الليل بتوقيت أستراليا.

وأطلق ذلك سلسلة من التكهّنات بشأن وضع بياستري واعتباره معقّدًا أكثر ممّا يبدو عليه، وذلك بعد إقدام مدير أعماله مارك ويبر – سائق الفورمولا واحد السابق – على بعض الخطوات لمحاولة ضمّه إلى مكلارين في الموسم المقبل.

لكنّ بياستري توجّه الآن إلى منصّته على تويتر ونشر بيانًا يقول فيه أنّ بيان ألبين جاء من دون موافقته، ونفى أنّه سيتسابق لصالح الفريق في العام المقبل.

وقال الأسترالي: "أعلم أنّ ألبين نشرت بيانًا صحفيًا في وقتٍ متأخّرٍ من بعد ظهر اليوم، من دون موافقتي، تُشير فيه إلى أنّني سأقود لصالحها في العام المقبل".

وأضاف: "هذا خاطئ، ولم أوقّع على أيّ عقدٍ مع ألبين لموسم 2023. لن أقود لصالح ألبين في العام المقبل".

وكان ألونسو بطل العالم مرّتين في الفورمولا واحد قد أعلن بشكلٍ مفاجئ انضمامه إلى أستون مارتن ضمن عقدٍ بعامين، وهو ما فجّر سوق السائقين في البطولة بالدخول إلى العطلة الصيفيّة.

وكان أوتمار زافناور مدير فريق ألبين قد قال لمجموعة مختارة من وسائل الإعلام – بما فيها موقعنا "موتورسبورت.كوم" – اليوم الثلاثاء أنّ الفريق علم بقرار ألونسو فقط عند نشر البيان الصحفي.

وبالنظر إلى أنّه كان يبدو أنّ بياستري من غير المرجّح أن يقود لألبين في 2023 قبل قرار ألونسو، يُتفهّم بأنّ ويبر بدأ بالعمل على تأمين صفقة مع مكلارين.

وتمحورت تلك الصفقة حول مقعد دانيال ريكاردو الذي بات مستقبله مع الفريق ضبابيًا في الفترة الأخيرة في ظلّ أدائه الباهت هذا العام بالرغم من امتداد عقده حتّى نهاية 2023.

وبالرغم من أنّه يُتفهّم أنّ بنود كسر عقد ريكاردو تقع جميعها من جانبه، فإنّ تحرّك مكلارين للحصول على خدمات بياستري على المدى البعيد قد يكون كافيًا لجعله يُدرك أنّ مستقبله طويل الأمد سيكون في فريقٍ آخر.

ولم تُعلّق مكلارين بعد على المسألة حتّى الآن بالرغم من كلّ هذه التطوّرات.