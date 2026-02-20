بياستري ينفي الادعاءات أن مكلارين خرّبت موسمه في 2025
رفض أوسكار بياستري الاتهامات التي أُثيرت في البرلمان الأسترالي العام الماضي، والتي زعمت أن فريق مكلارين ربما قام بتخريب معركته على لقب بطولة 2025، مؤكدًا أنه "لم تكن هناك أي نية سيئة"، وأن الفريق تعلّم دروسه قبل موسم 2026.
أوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: ستيفن تي / صور لات/ صور جيتي
استندت هذه الاتهامات إلى تصريحات أدلى بها مات كانافان.
ففي خطاب ألقاه أمام البرلمان، لمّح كانافان إلى أن مكلارين ربما قوّضت معركة السائق البالغ من العمر 24 عامًا على لقب موسم 2025.
وكان أوسكار بياستري قد خاض معركة لقب بطولة السائقين في موسم 2025 لينافس زميله في الفريق لاندو نوريس وبطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن.
وكان بياستري قد قدّم نفسه كأحد أقوى المرشحين للقب بعدما فاز بخمسة من أول تسعة سباقات في الموسم، لكنه أنهى الموسم في المركز الثالث بعد عودة قوية متأخرة من فيرستابن والأداء الثابت الذي قدّمه نوريس بعد العطلة الصيفية.
وقد أُثير جدل واسع طوال الموسم حول استراتيجية مكلارين القائمة على دعم كلا سائقيها الاثنين.
فقد سمح الفريق الذي يتخذ من ووكينغ مقرًا له لسائقيه بالتنافس فيما بينهما على الحلبة، بشرط وحيد هو عدم الاصطدام.
وبينما قدّم هذا النهج سباقات مثيرة للجماهير، توقّع بعض المراقبين أن يعطي الفريق الأولوية لسائق واحد في معركة اللقب.
حيث قال بياستري لقناة 7NEWS: "رأيت هذه الاتهامات، وما خرجتُ به هو مدى متابعة الجميع الدقيقة لهذا الموضوع".
وأضاف: "لم تكن هناك أي نية سيئة على الإطلاق من جانب الفريق العام الماضي".
واسترسل: "كفريق، نعلم أننا نستطيع القيام ببعض الأمور بشكل أفضل، ويمكننا التعامل مع بعض القضايا بطريقة مختلفة، وأنا مدرك لذلك أيضًا".
وتابع: "لكن طوال الوقت، لم تكن هناك أية نية سيئة، ولم يكن هناك أي تخريب متعمد".
وتابع: "هذه هي طبيعة السباقات؛ بعض الأمور تسير كما تريد، وبعضها لا. لقد عملنا بجد لتصحيح الجوانب التي لم نقم بها بالشكل الصحيح العام الماضي".
واختتم: "بشكل عام، أعتقد أننا قادرون على تقديم أداء أفضل في 2026".
