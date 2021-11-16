بياستري ينضم إلى فريق ألبين للفورمولا واحد كسائق احتياطي بدءاً من 2022

تعتبر هذه الصفقة استمراراً للتعاون بين صاحب الـ 20 عاماً وبين فريق ألبين، حيث كان اليافع ضمن برنامج المصنّع الفرنسي للسائقين الناشئين منذ فترة من الزمن.

ويتضمن دوره مع الفرق إكمال "برنامج اختبارات مكثف" لمساعدته على السعي للبحث عن مقعد تسابق في الفورمولا واحد خلال موسم 2023.

حيث قال الأسترالي: "تملؤني الحماسة للانضمام إلى فريق ألبين بدور السائق الاحتياطي. أنا أتطلع قدماً للانخراط مع الفريق والمساهمة في تحقيق النجاح للموسم المقبل".

وأكمل: "دور السائق الاحتياطي هو الخطوة التالية في مسيرتي، وهدفي البحث عن مقعد تسابقي في 2023".

وتابع: "لقد أثبتُ نفسي في فئات الناشئين خلال المواسم الماضية، وأشعر أنني جاهز للفورمولا واحد الآن".

واسترسل: "أنا ممتن جداً لألبين ودعمهم المتواصل. لقد حظينا بواسم ناجحة جداً معاً ضمن الأكاديمية، أنا ممتن لثقتهم بي".

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ويحتل بياستري صدارة الترتيب العام ضمن الفورمولا 2 حالياً وذلك بعد أداء مثير للإعجاب بتحقيق لقب الفورمولا 3 في 2020.

وسلسلة أدائه القوي تعود حتى 2019، عندما أحرز كأس فورمولا رينو يوروكاب

وسيحل بياستري بديلاً عن دانييل كفيات الذي يشغل حالياً دور السائق الاحتياطي مع ألبين.

من جهته، قال لورون روسي المدير التنفيذي لدى ألبين: "أوسكار موهبة طبيعية، وذلك أمر واضح بالنسبة لي. نحن فخورون بضمه إلى الفريق بدور السائق الاحتياطي بدءاً من الموسم المقبل".

وأكمل: "لا يمتلك فقط المهارات اللازمة على المسار، بل أظهر نضجاً كاملاً طوال سنينه في فئات الناشئين".

واختتم: "الخطوة التالية هي تواجده بشكل متواصل ضمن الجولات ودمجه بشكل كامل ضمن فريق السباق، وتعلم كل ما بوسعه لاكتساب الخبرة استعداداً لأية فرصة سانحة".