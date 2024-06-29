بياستري ينتقد الوضع "المخجل" لحدود المسار في تصفيات النمسا
انتقد سائق مكلارين قرار المراقبين بشطب زمنه الأخير في تصفيات النمسا بعد الجهود الكبيرة التي بُذلت لمحاولة التخلص من مشكلة حدود المسار حول حلبة ريد بُل رينغ.
أوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
وجه أوسكار بياستري انتقادًا لاذعًا على إثر عقوبة تجاوزه حدود المسار في تصفيات جائزة النمسا الكبرى والتي وصفها "بالمخجلة" للفورمولا 1.
سجل بياستري ثالث أسرع زمن في التصفيات الرئيسية اليوم مع لفته الأخيرة في القسم الثالث، لكنه خسر ذلك الزمن على إثر خروجه الطفيف عن حدود المسار عند المنعطف السادس.
وقد تسبب ذلك بتراجعه إلى المركز السابع في الترتيب النهائي، لينطلق غدًا خلف شارل لوكلير سائق فيراري الذي خرج عن المسار على نحوٍ أوسع منه في ذات المكان بعده مباشرة قبل أن يخرج تمامًا عن المسار عند المنعطفين الأخيرين.
وقد عقب الأسترالي على ذلك قائلًا: "بالنسبة لي، الأمر مخجل".
وأضاف: "نقوم بكل هذا العمل من أجل مشكلة حدود المسار، ونضع المصائد الحصوية، كما أنني لم أخرج حتى عن المسار. لقد بقيت على المسار وربما يكون أفضل عبور لي عند المنعطف السادس ويتم حذف اللفة في النهاية".
وتابع: "لا أعلم لماذا أنفقوا مئات الآلاف، إذا لم يكن ملايين الدولارات، لمحاولة تغيير آخر منعطفين بينما سيظل لديك منعطفات تخرج فيها عن المسار".
وأكمل: "ولكن على أية حال، الجميع ظلوا ضمن حدود المسار، وأنا لم أفعل ذلك. وهكذا هو الوضع".
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