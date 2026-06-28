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بياستري يمثل أمام الحكّام بعد جائزة النمسا الكبرى

استُدعي أوسكار بياستري، سائق مكلارين، للتحقيق من قبل حكّام السباق عقب انتهاء جائزة النمسا الكبرى، بسبب "القيادة ببطء غير ضروري".

منشور:
أوسكار بياستري، مكلارين

أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: جايس إيلمان / صور جيتي

خضع أوسكار بياستري، الذي أنهى السباق على حلبة ريد بُل رينغ في المركز الرابع، للتحقيق من قبل حكّام الاتحاد الدولي للسيارات بعد نهاية السباق.

وسيمثل بياستري أمام الحكّام في الساعة 17:10 بالتوقيت المحلي، على خلفية اتهامه بعدم الالتزام بتعليمات مدير السباق.

ويركز التحقيق على "القيادة ببطء غير ضروري" خلال لفات الاستطلاع التي يجريها السائقون في طريقهم إلى شبكة الانطلاق قبل بداية السباق.

ووفقًا لوثائق الاتحاد الدولي للسيارات، يُنظر إلى الواقعة على أنها عدم الامتثال لتعليمات مدير السباق، ومن المتوقع أن يقرر الحكّام ما إذا كانوا سيفرضون عقوبة أو يكتفون بتوجيه إنذار بعد انتهاء التحقيق.

وبالنسبة إلى بياستري، كانت جائزة النمسا الكبرى إحدى أفضل نتائجه في الفترة الأخيرة، إذ يعد احتلاله المركز الرابع أفضل نتيجة له منذ إنهائه جائزة ميامي الكبرى في المركز الثالث.

وسيحدد قرار الحكّام ما إذا كان بياستري سيحتفظ بالمركز الرابع الذي حققه في السباق.

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