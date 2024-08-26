بياستري يلقي اللوم على الهواء المتّسخ في سباق هولندا
تكلم أوسكار بياستري سائق مكلارين الذي انطلق ثالثاً في سباق هولندا، حول سبب تراجعه لمركز إضافي لينهي رابعاً خلف شارل لوكلير سائق فيراري.
أوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: اليستر ستالي / صور لات
كان من الواضح أن مكلارين تمتلك السيارة الأسرع في زاندفورت، فقد حقق لاندو نوريس قطب الانطلاق الأول لصالح الفريق.
أما زميله بياستري، فتأهل ثالثاً خلف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل.
ورغم تأدية السيارة الممتازة، لكن بياستري اتبع استراتيجية مختلفة بعض الشيء في السباق منحته إطارات أجدد في القسم الأخير.
إلا أن الأسترالي لم ينجح بالتقدم لأكثر من المركز الرابع حيث واجه دفاعاً شرساً من لوكلير الذي أنهى أمامه على منصة التتويج.
حيث قال بياستري: "بقيت ضمن الهواء المتسخ، وهذا كل ما جرى. ضمن هواء نظيف كانت وتيرتي قوية. أمضيتُ 65 لفة من أصل 72 خلف السيارات".
وأكمل: "كان ذلك محبطاً بعض الشيء بالنظر إلى وتيرة السيارة".
وأضاف: "هذا لم يكن السباق الذي أتطلع إليه".
واختتم: "هناك بعض الأمور التي يجب علينا النظر فيها".
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