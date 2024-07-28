بياستري يكشف ما كان يجب أن يفعله للفوز في بلجيكا

أكمل أوسكار بياستري سباق بلجيكا على حلبة سبا في المركز الثالث، متجاوزًا سيرجيو بيريز وشارل لوكلير.

يعتقد بياستري أنه كان ليحصل على فرصة الفوز في سبا إذا ما أبقته مكلارين على المسار مثلما فعلت مرسيدس مع راسل الذي حقق الفوز اليوم أمام زميله لويس هاميلتون.

حيث قال عقب السباق: "ظننت في مرحلة ما أن بمقدورنا التفوق على مرسيدس. الهواء نظيف صنع فارقًا كبيرًا اليوم، إذ وبمجرد أن تواجدت خلاله، اكتسبت الكثير من الوتيرة وأفضلية كبيرة للإطارات من أجل التوقف الأخير".

وأضاف: "لكن ذلك التوقف لم يكن ضروريًا، كان علينا البقاء مثل جورج. لم أكن سعيدًا بهذا القرار".

وعند سؤاله عن السبب الرئيسي وراء خسارته فرصة الفوز في سبا، قال الأسترالي: "أعتقد بأنني لم أكن سريعًا بالقدر الكافي. كما تطلب مني الأمر بضع لفات من أجل تجاوز شارل، وبينما كنت أقوم بذلك ارتفعت حرارة الإطارات".

وأكمل: "بالنظر كذلك إلى سرعة جورج، أعتقد بأن البقاء على مجموعة واحدة من الإطارات كان القرار الصائب. حتى أن لويس لم يكن سريعًا كفاية لتجاوزه".

واختتم: "لقد منحنا أنفسنا أفضل الفرص الممكنة وقمنا بالكثير من الأمور على النحو الصائب، ولكن كل ذلك لم يكن كافيًا في النهاية".