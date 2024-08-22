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بياستري يكشف عن السبب وراء ضلعه المكسور قبل العطلة الصيفية

تحدث أوسكار بياستري عن السبب وراء ضلعه المكسور الذي نافس به في سباقات ما قبل العطلة الصيفية.

أوسكار بياستري، مكلارين

أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: إريك جونيوس

كشف أوسكار بياستري أن مقعدًا غير معدّل بشكل صحيح ليناسبه كان السبب في أن يسابق بضلع مكسور لثلاثة سباقات على الأقل قبل العطلة الصيفية لهذا الموسم.

نشر سائق مكلارين صورًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد جائزة بلجيكا الكبرى تضمنت إحداها آشعة تظهر ضلعًا مكسورًا، حيث صرّح الأسترالي بأنه شارك بضلع مكسور بينما أحرز أولى انتصاراته في المجر.

وضمن معرض حديثه للمرة الأولى حول ما تسبب بهذه الإصابة، أوضح بياستري اليوم في زاندفورت بأنه يشك في أن المقعد الذي عُدّل من أجل أن يناسبه تضمّن نقطة نغز تسببت بهذا الكسر.

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حيث قال: "تحاول ضبط المقعد ليناسبك في بداية الموسم، وفي بعض الأحيان تجد أن وضعه خاطئ بعض الشيء. قد لا تكتشف ذلك على بعض الحلبات، لكن أعتقد أنه من برشلونة إلى النمسا ومن ثم سيلفرستون، ثلاث حلبات قاسية، أبرزت وجود نقطة ضغط في المقعد".

وأضاف: "وهي التي تسببت في النهاية بهذه الإصابة. لكن الأمور على ما يرام من جديد وقد قمنا بتغيير المقعد وكل الأمور عادت إلى طبيعتها".

هذا وصرّح بياستري بأنه عرف عن ضلعه المكسور فقط بعد جائزة بريطانيا، لكنه يشك بأن الكسر قد حصل قبل ذلك ببضعة سباقات.

فقال: "الآشعة كانت في اليوم التالي لسباق سيلفرستون، لكن الضلع كُسر بالتأكيد قبل هذه الجولة".

وعند سؤاله عن عدد السباقات التي يعتقد أن سابق خلالها وضلعه مكسور، قال بياستري: "3 على ما أعتقد. نعم، حدث الأمر بالتأكيد في وقت ما حول جولة النمسا".

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