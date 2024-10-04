بياستري يكشف عن الأمر الحاسم الذي لم تمنحه إياه ألبين ووجده لدى مكلارين
جانب كان الأهم بالنسبة لبياستري في حسم قرار انتقاله إلى صفوف مكلارين ومعارضة قرار ألبين.
أوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
كشف أوسكار بياستري عن الأمر الذي حسم اختياره بين ألبين ومكلارين ضمن خطوة صعوده إلى الفورمولا 1.
حُفرت خطوة انتقال أوسكار بياستري إلى مكلارين على حائط تاريخ الفورمولا 1 بعد دراما مباغتته لألبين بإعلان انضمامه للفريق البريطاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان الفريق الفرنسي قد أعلن بالفعل أن بياستري سيحل مكان فرناندو ألونسو ضمن صفوف ألبين لموسم 2023، لكن بعد ذلك ببضع ساعات، خرج بياستري ببيان على منصة اكس ينفي فيه التوقيع مع الفريق الذي التزم حينها بعقد طويل الأمد مع إستيبان أوكون وتردد طويلًا في قراره بشأن مستقبل ألونسو ما فتح باب مكلارين أمام الأسترالي.
كما أن ألبين تجاهلت بياستري وإدارته لأشهر قبل دخوله في محادثات مع مكلارين، لكن الأسترالي أوضح في تصريحات لأوتو موتور أوند سبورت بأنه كانت هنالك العديد من العوامل التي أثّرت على قراره.
حيث قال: "الظروف التي أدّت إلى قراري كانت أكثر تعقيدًا من حسم اختياري لصالح فريق ضد الآخر. إذ أن أحدهم لم يتمكن من منحي الوضوح الكافي أو إجابات على أسئلتي، على عكس الفريق الآخر".
وأضاف: "بالطبع كان تاريخ مكلارين جاذبًا لي، إذ شعرت على الفور بأنني أنضم إلى فريق سيكون ناجحًا".
وتابع: "ولكن لم أكن لأتخيّل أن يحصل ذلك بهذه السرعة وأن نكون تنافسيين بهذا القدر الذي نحن عليه الآن".
وأكمل: "عندما انضممت إلى مكلارين قبل 18 شهرًا كنا في المركز الأخير تقريبًا. والآن انقلبت الوضع رأسًا على عقب، ليس فقط لأن سيارتنا تحسنت، ولكن لأن الفريق ساعدني على التحسّن كذلك. قبل عام من الآن، نتائج كتلك التي نسجلها الآن، كانت لتكون مستحيلة".
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