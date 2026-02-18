بياستري يكشف "جوانب الصعوبة في إدارة" سيارات الفورمولا 1 لموسم 2026
يحاول السائقون التأقلم مع لوائح 2026 المختلفة بشكل كبير، وهو ما أصبح من أبرز مواضيع النقاش خلال فترة ما قبل الموسم.
أوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: ستيفن تي / صور لات/ صور جيتي
كشف أوسكار بياستري عن جانب يصعب التعامل معه في سيارات الفورمولا 1 الجديدة لعام 2026، مؤكدًا أن "الكمية الهائلة من الطاقة" عند الخروج من المنعطفات هي التحدي الأبرز.
هذا العام، ستشهد البطولة تطبيق مجموعة جديدة من اللوائح، والتي تُعد من الأكبر في تاريخ الفورمولا 1، مع تغييرات على مستوى الهيكل ووحدة الطاقة.
إذ أصبح الهيكل أخف بنحو 32 كلجم مع انخفاض كبير في الارتكازية، بينما تعتمد وحدة الطاقة بشكل أكبر على الطاقة الكهربائية مع توزيع يقارب 50-50 إلى جانب محرك الاحتراق الداخلي.
هذا الاعتماد المتزايد على الطاقة الكهربائية كان محور حديث كبير حتى الآن، خصوصًا أن إدارة الطاقة ستلعب دورًا أكبر في السباقات، حيث يضطر السائقون أحيانًا إلى خفض التروس على الخطوط المستقيمة لشحن البطارية.
لكن أحد الجوانب التي لم تحظَ بنفس القدر من النقاش هو أن زيادة الطاقة الكهربائية تعني تسارعًا أكبر للسيارات، ما يؤدي إلى سرعات خروج أعلى من المنعطفات.
وقال بياستري خلال تجارب البحرين: "الأمور مختلفة ببساطة مقارنة بالعام الماضي. في بعض الظروف لا تشعر أن السيارات مختلفة كثيرًا، وفي ظروف أخرى نعم، وأعتقد أن ذلك سيتغير كثيرًا من حلبة إلى أخرى. من ناحية التماسك، ما زالت تبدو كسيارة فورمولا 1 كما ينبغي".
وأضاف: "لدينا الآن كمية هائلة من الطاقة عند الخروج من المنعطفات، ولم يكن الأمر أننا لم نكن نملك هذه الطاقة من قبل. لذلك أعتقد أن التعامل مع ذلك صعب أحيانًا، لكن يجب أن نتذكر أن سيارات العام الماضي كانت، على بعض الحلبات، الأسرع في تاريخ الفورمولا 1".
وتابع: "لذلك أي شيء يبدو أسوأ من ذلك لن يكون ممتعًا كثيرًا في البداية. ما زال الأمر منطقيًا، لكن هناك الكثير من الأمور المختلفة إلى جانب مستوى التماسك".
هذه التغييرات تشمل كل شيء، من الحاجة إلى إبقاء المحرك على عدد لفات أعلى لفترة أطول عند الانطلاق، إلى استخدام الانسيابية النشطة، وهو ما يدعم تصريح إستيبان أوكون في يناير بأن "بإمكاننا نسيان كل ما تعلمناه منذ أيام الكارتينغ".
"الأمر معقد. هناك الكثير من الأشياء التي لم نكن مضطرين لفعلها من قبل، وهي صعبة بطبيعتها لأن بعضها ليس فطريًا. وعندما تقود بطريقة معينة لمدة 15 عامًا، يكون من الصعب جدًا التخلص من بعض هذه العادات، خصوصًا عندما تضطر إلى رفع القدم على الخطوط المستقيمة، وهو أمر لا يريد أي سائق فعله" قال بياستري.
واختتم: "حتى دون بعض التحديات التي نواجهها والأمور التي يجب معالجتها كرياضة، تبقى هذه سيارات أبطأ وبانسيابية أقل وربما بقوة أكبر عند الخروج من المنعطفات، لذلك سيكون من الطبيعي أن تبدو صعبة في القيادة ومخادعة. هذا جانب واحد، وهناك أيضًا الكثير من الجوانب الجديدة التي تحتاج إلى تطوير".
