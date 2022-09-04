بياستري يكشف تصرّف ألبين "الغريب والمحبط"
كشف أوسكار بياستري كم كان من المحبط عندما أعلنت ألبين عنه كسائقٍ لها لموسم 2023 من بطولة العالم للفورمولا واحد، وذلك بعد أن أخبر الفريق بأنّه لن يتسابق لصالحه.
على خلفيّة قرار فرناندو ألونسو المفاجئ بالانتقال إلى أستون مارتن في الموسم المقبل، أصدرت ألبين بيانًا قالت فيه أنّ بياستري سيحصل على المقعد الثاني بجوار إستيبان أوكون.
لكنّ بياستري سرعان ما فنّد مزاعم الفريق عبر تغريدته بأنّ الفريق أقدم على ذلك الإعلان من دون موافقته.
وبحديثه إلى الموقع الرسمي للبطولة على إثر تأكيد انضمامه إلى مكلارين في 2023، عبّر بيساتري عن خيبة أمله عندما أقدمت ألبين على ذلك الإعلان.
وقال الأسترالي الشاب: "اتٌّخذ قراري بالانضمام إلى مكلارين قبل فترة من إعلان مغادرة ألونسو، وهو ما جعل إعلان ألبين مُربكًا ومحبطًا أكثر لأنّنا أخبرنا الفريق أنّني لن أُواصل".
وأكمل: "كان ذلك محبطًا كون الإعلان كان خاطئًا وحرمني كذلك من فرصة توديع الجميع في إنستون على نحوٍ جيّد".
وأردف: "كنت مع الفريق لعامين ونصف الآن، وكان اكتشاف بقيّة الفريق مغادرتي بذلك الشكل أمرًا محبطًا للغاية".
ثمّ تابع: "لم أحصل بعد على فرصة لتوديع الجميع".
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كما كشف بياستري كم كان من الغريب بالنسبة إليه إخباره خلال حصّة محاكاة أنّ الفريق سيكشف عن الإعلان.
وكشف أوتمار زافناور مدير فريق ألبين نهاية الأسبوع الماضي أنّ بياستري "ابتسم وقال شكرًا لكم" عند إعلامه.
وبحديثه عن تلك اللحظة، قال بياستري: "كانت تلك حلقة غريبة ومحبطة. قيل ذلك أمام بعض أعضاء الفريق الذين لم يكونوا مطّلعين على الوضع ولم أرد التسبّب في فوضى أمامهم".
وأكمل: "حالما انتقلنا إلى غرفة مغلقة، فقد أخبرت أوتمار بموقفنا وأنّني أخبرته بذلك عدّة مرّات سابقًا. كان الإقدام على الإعلان مفاجئًا جدًا بالنسبة لي".
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