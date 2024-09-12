بياستري يقبل دوره مع نوريس لكنه يؤكد أن الأوامر ستسمح لهما بالمنافسة

عبّر أوسكار بياستري عن استعداده للنظر في "الصورة الأكبر" ومساعدة لاندو نوريس في معركته على لقب السائقين في الفورمولا 1، لكنه أكّد أنه لن يتراجع ببساطة للسماح لزميله في فريق مكلارين بالتجاوز.

أكد أندريا ستيلا مدير الفريق اليوم الخميس قبل انطلاق جائزة أذربيجان الكبرى أن بياستري قد وافق على دعم نوريس في سعيه لملاحقة فيرستابن، لكن فقط في ظروف محددة.

وجرت مناقشات بعد أن تجاوز بيستري نوريس للصدارة في اللفة الأولى من جائزة إيطاليا الكبرى ، حيث خسرا في النهاية لصالح شارل لوكلير من فريق فيراري.

وأصر بياستري سابقًا على أنه كان عليه أن يفكر في طموحاته الشخصية المتضائلة على اللقب بدلاً من التفكير في دعم نوريس، لكنه الآن يعترف بأنه سيفعل ما هو أفضل لفريق مكلارين لتحقيق المجد في كلتا البطولتين.

وقال الأسترالي: "بالطبع، هذا شيء ناقشناه كثيرًا في الأيام القليلة الماضية. بأنانية، كسائق في مصلحتي الشخصية، بالطبع الأوامر الجماعية ليست ممتعة، ولكن عندما أقول ذلك، أدرك أن هناك صورة أكبر هنا من مجرد نفسي".

وأضاف: "أتسابق لفريق أعطاني فرصتي في الفورمولا 1 وأعطاني الفرصة للفوز بالسباقات في غضون 18 شهرًا من وجودي هنا، لذلك لدي الكثير من الامتنان، ولكن مرة أخرى، الصورة الأكبر تتعلق بأكثر من مجرد نفسي، نحن نحاول تحقيق كلتا البطولتين، وهو أمر ضخم للفريق".

وتابع: "كوني أنانيًا، كنت أفضل عدم وجود ذلك، لكنني أدرك تمامًا أن الأمر ليس متعلقًا بي فقط، وأنا سعيد بأن أكون في دور داعم في هذه المرحلة من الموسم. أعتقد أنه في وقت سابق من الموسم ربما كان ذلك مفرطًا، لكنني أعتقد أن الوقت الآن مناسب لمحاولة مساعدة الفريق على الفوز بالبطولتين".

وكشف بياستري أنه تحدث مطولًا مع مدير أعماله مارك ويبر، الذي كان قد مر بتجربة سلبية في الماضي عندما كان في فريق ريد بول وطُلب منه أن يسمح لزميله سيباستيان فيتيل بالتجاوز في ظروف مثيرة للجدل، لكنه يصر على أن قواعد مشابهة لم توضع في مكلارين، وسيظل حرًا في المنافسة على الفوز ما لم يتطلب الوضع خلاف ذلك.

وأوضح: "الأمر يحتاج إلى المزيد من المناقشة، لكن النقطة الأساسية هي أنني لن أتراجع للاندو في كل سباق. هذا ليس ما نريده جميعًا - بما في ذلك لاندو. محاولة التفكير في كل السيناريوهات مستحيلة وبالطبع لا نريد مناقشة ذلك علنًا".

وتابع: "الأمر ليس ببساطة أن أكون خلف لاندو في كل سباق وكل قرار يتخذ من الآن فصاعدًا لأنني لا زلت أملك أشياء أرغب في تحقيقها في البطولة ومحاولة تحسين موقفي في الترتيب".

لكن بياستري اعترف بأن حركته في المنعطف الرابع في مونزا كانت ستخالف الاتفاقية الجديدة الموضوعة الآن.