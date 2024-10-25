بياستري يُفنّد شائعات ارتباطه بريد بُل

قال بياستري أنّه ليست لديه أيّ نيّة للسعي وراء محادثات مع ريد بُل كونه "سعيدٌ جدًا في موقعه الحالي".

لا يخفى على أحدٍ أنّ بياستري يتواجد على رادار ريد بُل كخيارٍ مستقبلي منذ وقتٍ طويل، وضمن حوار أجراه مؤخّرًا، قال هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات في ريد بُل أنّ مارك ويبر مدير أعمال بياستري يحرص على خوض محادثة بشأن مستقبل الأسترالي.

لكنّ بياستري، الذي يرتبط بعقدٍ مع الحظيرة البريطانيّة حتّى نهاية 2026، قال أنّه سعيدٌ بشكلٍ كاملٍ للبقاء في موقعه الحالي، وذلك بعد أن أحرز أوّل انتصارين في مسيرته ضمن موسمه الثاني مع مكلارين هذا العام.

وعندما سُئل في المكسيك حول إن كانت ريد بُل تلوح في أفقه المستقبلي، أجاب بياستري: "بالتأكيد لا. أنا سعيدٌ جدًا بموقعي الحالي. أرتبط بعقدٍ للعامين المقبلين بعد هذا الموسم. لست أبحث عن مكانٍ آخر بالتأكيد".

وأردف: "لن تُعتبر عطلة نهاية أسبوع فورمولا 1 من دون بعض التعليقات من هيلموت...".

وقال بياستري أنّ "ليس متفاجئًا جدًا" باهتمام ريد بُل، لكنّه اعتبر ذلك علامة احترام. وقال في هذا الصدد: "أعني أنّ هذا إطراء رائع. لكن مجدّدًا أنا سعيدٌ بموقعي الحالي ولديهم مجموعة كبيرة من السائقين الذين بوسعهم الاختيار بينهم".

وجاءت تعليقات بياستري بعد أن طُلب منه دعم زميله لاندو نوريس في بطولة السائقين. وقال فيرستابن في حوارٍ مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّه لم يكن ليقبل بدعم زميله.

وقال بياستري في أوستن حول تعليقات ماكس: "ماكس شخصٌ مباشرٌ جدًا. يقول ما يعتقده، ونحن جميعًا نعلم ذلك".

وأضاف: "بالنسبة لموقعي، فلا أرى الأمر كسائقٍ رقم واحد وسائق رقم اثنين. لو قدّمت أداءً جيّدًا فسأستحقّ ذلك... كانت جولة باكو مثالًا رائعًا على ذلك".