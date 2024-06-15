بياستري يفصح عن سبب تحول أدائه في السباقات الأخيرة
بعد بداية متذبذبة لموسمه الثاني في الفورمولا 1 هذا العام، تمكن أوسكار بياستري من العودة في السباقات الأخيرة بعد التحديثات التي قدمتها مكلارين في ميامي، والتي جعلت الأسترالي أكثر تفاؤلًا حيال الجولات المقبلة.
سجل الفريق المتمركز في ووكينغ منصة تتويج في كل جولة تلت جلبه حزمة التحديثات في فلوريدا، بما في ذلك أول فوز للاندو نوريس في الفورمولا 1.
وبينما لم يكن بياستري محظوظًا بالقدر الكافي بتسجيل نتيجة أفضل في ميامي، لكنه ومنذ جولة إيمولا قد تمتع بسلسلة تأديات أكثر قوة منحته حصيلة جيدة من النقاط، حيث حصد المراكز الرابع، الثاني والخامس في الجولات التالية.
وعند سؤاله إذا ما كان قد وجد حلًا مع الإعدادات على سيارته مكلارين أم أن تلك التأديات القوية تعود إلى جانب ثقته بنفسه، قال بياستري: "يمكنني القول بأن المسألة تتعلق أكثر بالثقة بالنفس".
وأضاف: "أعتقد بأنه كانت هنالك لحظات جيدة هنا وهناك، حتى في بداية الموسم. وقد كانت الجولات الأولى واعدة بالفعل، وخضنا بعض السباقات الصعبة في الوسط، ولكن إجمالًا أشعر بأننا حققنا خطوة جيدة إلى الأمام على عدد من الأصعدة مقارنة بالعام الماضي. أرى بأن ثبات الأداء كان ذلك العامل المفقود في هذه التأديات".
وبالرُغم من تحسّن نتائج مكلارين الأخيرة، لكن بياستري لا يرى بأنه وفريقه يقومان بأي شيء مميز، لكنه تراكم لتلك التحسينات المستمرة مع جلب التحديثات.
حيث قال: "كنا في وضع جيد خلال الأسابيع الأخيرة مع تجربة بعض الأمور وتحقيق بعض الخطوات. ولكن لا أعتقد أنني قمت بشيء مميز ولا أرى بأننا كفريق قد فعلنا شيئًا استثنائيًا. لقد وصلنا فقط بالسيارة إلى نافذة العمل المثالية. ومع التحديثات، تحسّن الأداء".
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