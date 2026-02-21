مع اقتراب الموسم الجديد، أكد السائق الأسترالي إجراء تغييرات على فريقه الإداري.

ورغم أن مارك ويبر سيبقى مدير أعمال بياستري، إلا أنه سيتراجع عن دوره في الدعم المباشر على الحلبة، وسيركز بشكل أكبر على الجوانب التجارية.

وإلى جانب السائق البالغ من العمر 24 عامًا على الحلبة، سيتواجد بيدرو ماتوس، الذي كان مهندس سباقات فريق بريما في الفورمولا 2 عام 2021، إضافة إلى المدربة الذهنية الأسترالية إيما موراي، التي سيتم تعزيز دورها على الحلبة.

وعندما سُئل عمّا إذا كانت هناك لحظة مفصلية في عام 2025 أدت إلى اتخاذ هذا القرار، أكد بياستري في تصريح للصحافة في البحرين، أنه لم يكن هناك أي شيء من هذا القبيل.

فقال: "لم يكن هناك شيء محدد، لقد قررنا فقط أن بعض الأمور يجب أن تبدو مختلفة قليلًا".

وأكمل: "لا يزال مارك منخرطًا بشكل كبير في العمل، وقد كنت على تواصل متكرر جدًا معه خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وتابع: "لكنه لن يقضي وقتًا طويلًا على الحلبة بعد الآن".

وأردف: "هذا كل ما في الأمر. نعم، ليس هناك حدث محدد دفع إلى هذا القرار".

ومع اكتمال تجارب ما قبل الموسم في البحرين، ستتجه الفرق قريبًا إلى ملبورن من أجل جائزة أستراليا الكبرى، سباق الموطن بالنسبة إلى بياستري، والذي سيُقام في الفترة من 6 إلى 8 مارس.