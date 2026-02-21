تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

فريقًا بفريق: كيف سارت تجارب البحرين المزدوجة ما قبل موسم 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فريقًا بفريق: كيف سارت تجارب البحرين المزدوجة ما قبل موسم 2026

بياستري يعلّق على التغييرات في فريقه الإداري بعد تراجع دور ويبر 

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
بياستري يعلّق على التغييرات في فريقه الإداري بعد تراجع دور ويبر 

"فيا" توافق على جانح فيراري الخلفي "الثوري": "حلّ مناسب"

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
"فيا" توافق على جانح فيراري الخلفي "الثوري": "حلّ مناسب"

تجارب البحرين: لوكلير يُسجّل الزمن الأسرع مع اختتام التجارب الشتويّة

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
تجارب البحرين: لوكلير يُسجّل الزمن الأسرع مع اختتام التجارب الشتويّة

لماذا يعتقد دايفيد كولتارد أن موسم 2026 سيُحبط هاميلتون وفيرستابن وألونسو

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
لماذا يعتقد دايفيد كولتارد أن موسم 2026 سيُحبط هاميلتون وفيرستابن وألونسو

هوندا تصدر بيانًا بشأن مشاكل أستون مارتن وتجاربها "الصعبة" في البحرين

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
هوندا تصدر بيانًا بشأن مشاكل أستون مارتن وتجاربها "الصعبة" في البحرين

تجارب البحرين الثانية: لوكلير الأسرع في الفترة الصباحية من اليوم الثالث ولفّتان فقط لأستون مارتن

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
تجارب البحرين الثانية: لوكلير الأسرع في الفترة الصباحية من اليوم الثالث ولفّتان فقط لأستون مارتن

فيتيل يكشف السائق والفريق اللذين يتوقع لهما الفوز بالبطولة في 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
فيتيل يكشف السائق والفريق اللذين يتوقع لهما الفوز بالبطولة في 2026
فورمولا 1 التجارب الشتوية الثانية في البحرين

بياستري يعلّق على التغييرات في فريقه الإداري بعد تراجع دور ويبر 

قلّل أوسكار بياستري سائق مكلارين من التغييرات في فريق إدارته لموسم 2026، مؤكدًا أنه لا توجد دراما وراء ما يجري.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
أوسكار بياستري، مكلارين ومارك ويبر

أوسكار بياستري، مكلارين ومارك ويبر

الصورة من قبل: أندرو فيرارو

مع اقتراب الموسم الجديد، أكد السائق الأسترالي إجراء تغييرات على فريقه الإداري.

ورغم أن مارك ويبر سيبقى مدير أعمال بياستري، إلا أنه سيتراجع عن دوره في الدعم المباشر على الحلبة، وسيركز بشكل أكبر على الجوانب التجارية.

وإلى جانب السائق البالغ من العمر 24 عامًا على الحلبة، سيتواجد بيدرو ماتوس، الذي كان مهندس سباقات فريق بريما في الفورمولا 2 عام 2021، إضافة إلى المدربة الذهنية الأسترالية إيما موراي، التي سيتم تعزيز دورها على الحلبة.

وعندما سُئل عمّا إذا كانت هناك لحظة مفصلية في عام 2025 أدت إلى اتخاذ هذا القرار، أكد بياستري في تصريح للصحافة في البحرين، أنه لم يكن هناك أي شيء من هذا القبيل.

فقال: "لم يكن هناك شيء محدد، لقد قررنا فقط أن بعض الأمور يجب أن تبدو مختلفة قليلًا".

وأكمل: "لا يزال مارك منخرطًا بشكل كبير في العمل، وقد كنت على تواصل متكرر جدًا معه خلال الأسابيع القليلة الماضية". 

وتابع: "لكنه لن يقضي وقتًا طويلًا على الحلبة بعد الآن". 

وأردف: "هذا كل ما في الأمر. نعم، ليس هناك حدث محدد دفع إلى هذا القرار".

ومع اكتمال تجارب ما قبل الموسم في البحرين، ستتجه الفرق قريبًا إلى ملبورن من أجل جائزة أستراليا الكبرى، سباق الموطن بالنسبة إلى بياستري، والذي سيُقام في الفترة من 6 إلى 8 مارس.

أوسكار بيستري، ماكلارين

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
إستيبان أوكون، فريق هاس فورمولا 1

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
لويس هاميلتون، فيراري

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
لويس هاميلتون، فيراري

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
لويس هاميلتون، فيراري

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
لويس هاميلتون، فيراري

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
لويس هاميلتون، فيراري

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
ليام لوسون، رايسينغ بولز، سيرجيو بيريز، كاديلاك رايسينغ

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ، فرانكو كولابينتو، ألبين

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
أوليفر بيرمان، فريق هاس F1

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
ألكسندر ألبون، ويليامز

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
إستيبان أوكون، فريق هاس فورمولا 1

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
إستيبان أوكون، فريق هاس فورمولا 1

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
أوسكار بيستري، ماكلارين

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
ألكسندر ألبون، ويليامز

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
أوسكار بيستري، ماكلارين، ماكس فيرستابن، ريد بول رايسينغ، ليام لوسون، رايسينغ بولز، فرانكو كولابينتو، ألبين

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
أوسكار بيستري، ماكلارين، ماكس فيرستابن، ريد بول رايسينغ، ليام لوسون، رايسينغ بولز، فرانكو كولابينتو، ألبين

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
لويس هاميلتون، فيراري، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، إستيبان أوكون، فريق هاس F1

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
لويس هاميلتون، فيراري، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، إستيبان أوكون، فريق هاس F1

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
ماكس فيرستابن، ريد بول رايسينغ، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، إستيبان أوكون، فريق هاس إف 1

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
ليام لوسون، رايسينغ بولز، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، إستيبان أوكون، فريق هاس فورمولا 1

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
أوسكار بيستري، ماكلارين، ألكسندر ألبون، ويليامز، سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ، فرانكو كولابينتو، ألبين

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
أوسكار بيستري، ماكلارين، سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ، فرانكو كولابينتو، ألبين

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
ماكس فيرستابن، ريد بول رايسينغ، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، إستيبان أوكون، فريق هاس F1

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
لويس هاميلتون، فيراري، ماكس فيرستابن، ريد بول رايسينغ، إستيبان أوكون، فريق هاس إف 1

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
ليام لوسون، رايسينغ بولز، سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
لويس هاميلتون، فيراري

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
ليام لوسون، رايسينغ بولز

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
ألكسندر ألبون، ويليامز

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
لويس هاميلتون، فيراري

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
أوسكار بيستري، ماكلارين

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
إستيبان أوكون، فريق هاس فورمولا 1

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
أوسكار بيستري، ماكلارين

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
لويس هاميلتون، فيراري

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
لويس هاميلتون، فيراري

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
ليام لوسون، رايسينغ بولز

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
ليام لوسون، رايسينغ بولز

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
أوسكار بيستري، ماكلارين

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي F1

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
لويس هاميلتون، فيراري، فرانكو كولابينتو، ألبين

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
إستيبان أوكون، فريق هاس فورمولا 1

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
أوسكار بيستري، ماكلارين، ماكس فيرستابن، ريد بول رايسينغ

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
أوسكار بيستري، ماكلارين

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
فرانكو كولابينتو، ألبين

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
إستيبان أوكون، فريق هاس فورمولا 1

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
أوسكار بيستري، ماكلارين

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
إستيبان أوكون، فريق هاس فورمولا 1

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي F1

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
ألكسندر ألبون، ويليامز

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
إستيبان أوكون، فريق هاس فورمولا 1

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
أوسكار بيستري، ماكلارين

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي F1

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
ماكس فيرستابن، فريق ريد بول رايسينغ

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
لويس هاميلتون، فيراري

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
أوسكار بيستري، ماكلارين

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
لويس هاميلتون، فيراري

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي F1

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
فرانكو كولابينتو، ألبين

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
ليام لوسون، رايسينغ بولز

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
أوسكار بيستري، ماكلارين

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي F1

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
ماكس فيرستابن، ريد بول رايسينغ

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
ألكسندر ألبون، ويليامز

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
لويس هاميلتون، فيراري

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
إستيبان أوكون، فريق هاس فورمولا 1

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي F1

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
أوسكار بيستري، ماكلارين

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي F1

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
إستيبان أوكون، فريق هاس فورمولا 1

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
أوسكار بيستري، ماكلارين، ماكس فيرستابن، ريد بول رايسينغ

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
أوسكار بيستري، ماكلارين

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي F1

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
لويس هاميلتون، فيراري

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
فرانكو كولابينتو، ألبين

تجارب البحرين2026- اليوم الخامس
لويس هاميلتون، فيراري