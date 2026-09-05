بياستري يعترف: "لم تكن لدينا الوتيرة الكافية لتحقيق البول بوزيشن"
اكتفى أوسكار بياستري سائق مكلارين بتحقيق المركز الثالث في تصفيات إيطاليا لينطلق خلف كل من بيير غاسلي سائق ألبين وجورج راسل سائق مرسيدس.
أوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: كلايف ماسون صور جيتي
فاجأ بيير غاسلي الجميع عبر تحقيقه أول بول بوزيشن في مسيرته على حلبة مونزا، متفوقًا على سائقي مرسيدس ومكلارين على المسار الذي شهد كذلك تحقيق انتصاره الأول والوحيد في 2020.
ولم تجد مكلارين، التي فازت بآخر جولتين مع لاند نوريس، الوتيرة الكافية للمنافسة في الصدارة على حلبة مونزا. وهو ما أكد عليه أوسكار بياستري بعد إخفاقه في المنافسة على البول بوزيشن.
لكنه أوضح أن هذه النتيجة بعد فترة طويلة من التراجع رفعت معنوياته، قائلًا: "لم تكن لدينا السرعة الكافية لتحقيق البول بوزيشن، لكن لفتي الأولى في القسم الثالث من التصفيات كانت جيدة جدًا. وفي المحاولة الثانية، كنت آمل أن تخرج سيارة أمامي وتمنحني سحبًا هوائيًا عندما خرجت من خط الحظائر، لكن لم يحدث ذلك".
وأضاف: "كنت أعلم أن الأمر سيكون صعبًا، وفي اللفة الأخيرة أخطأت قليلًا في تقدير نقطة الكبح وتسببت في انغلاق الإطارات. هكذا سارت الحصة بالنسبة لي، لكن من الجميل مع ذلك تحقيق نتيجة معقولة ومرضية".
واختتم: "كنا بحاجة إلى نتيجة كهذه منذ فترة، ولذلك أقبل المركز الثالث بكل سرور".
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