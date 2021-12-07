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بياستري يشارك في تجارب الناشئين على حلبة أبوظبي مع ألبين

بات أوسكار بياستري أحدث السائقين الذين يتم تأكيد مشاركتهم في تجارب أبوظبي للناشئين والتي ستقام بعد السباق الختامي لموسم 2021 في الفورمولا واحد.

بياستري يشارك في تجارب الناشئين على حلبة أبوظبي مع ألبين

ستقام تلك التجارب مع سيارات وإطارات هذا الموسم، بالتوازي مع تجارب إطارات 18 إنشاً لموسم 2022، والتي ستقام على مدار يومين.

وبالرغم من عدم إعلان جميع الفرق للسائقين المشاركين في تجارب الناشئين بعد، لكن القائمة بدأت تظهر ملامحها.

من جهته، يتوقع بياستري العمل بشكل مطول على جهاز المحاكاة الموسم المقبل من دون برنامج سباقات فعلي، لذا سيقود سيارة فورمولا واحد بالخصائص الحالية للمرة الأولى في تلك التجارب، وذلك بعد أن قاد طرازات أقدم ضمن تجارب خاصة على عدة حلبات أخرى.

حيث قال: "تملؤني الحماسة للمشاركة في تجارب الناشئين. أشعر وكأنه أول يوم فعلي لي في عملي للموسم المقبل، كي أصبح السائق الاحتياطي للفريق".

وتابع: "أي يوم على متن سيارة فورمولا واحد هو يوم مميز. الشكر للفريق على هذه الفرصة، أتطلع قدماً بالتأكيد للعمل على البرنامج الكامل للتجارب".

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من جهته، قال لورون روسي مدير الفريق: "خاض بياستري موسماً رائعاً في الفورمولا 2 هذا العام، وأثبت صلابة معدنه مجدداً، ومشاركته في تجارب الناشئين مستحقة تماماً".

وتابع: "ستكون تلك التجارب جزءاً من عملية تطوره المتواصلة استعداداً لعمله كسائق احتياطي في 2022 لمساعدة فرناندو (ألونسو) وإستيبان (أوكون) وفريق التطوير داخل وخارج الحلبة".

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