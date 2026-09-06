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بياستري لا يشعر بأي ندم على امتثاله لأوامر الفريق في السباق الذي مثّل بداية تراجعه في موسم 2025.

منشور:
أوسكار بياستري، مكلارين

أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: ستيفن تي / صور لات/ صور جيتي

قبل عام تمامًا، وصل أوسكار بياستري إلى مونزا باعتباره المرشح الأبرز للفوز باللقب، متقدمًا على زميله في الفريق لاندو نوريس بفارق 34 نقطة بعد انسحاب الأخير في زاندفورت، لكن الأمور بدأت تسير في الاتجاه الخاطئ منذ تلك الجولة. وفي نهاية المطاف، خسر بياستري اللقب وأنهى الموسم في المركز الثالث خلف نوريس وماكس فيرستابن أيضًا.

ورغم أن عدة عروض ضعيفة وأخطاء كلفته عددًا كبيرًا من النقاط، فإن بعض قرارات مكلارين ربما أضرت أيضًا بحظوظ السائق الأسترالي في المنافسة على اللقب. وكان أحد أكثرها إثارة للجدل في مونزا، عندما طُلب من بياستري السماح لنوريس بالمرور على الحلبة بعد توقف بطيء للسائق البريطاني في خط الحظائر.

وكان السائقان يتنافسان على المركز الثاني في ذلك السباق، مع تقدم نوريس لمعظم مسافته، لكن مشكلة خلال توقفه في خط الحظائر أخرت السائق البريطاني وكلفته فعليًا المركز لصالح بياستري. وأثار أمر الفريق اللاحق، الذي امتثل له السائق الأسترالي، جدلًا في منطقة الحظائر حول ما إذا كان الفريق يمنح نوريس معاملة تفضيلية.

ومع توضيح مدير الفريق أندريا ستيلا في ذلك الوقت أن القرار يتماشى مع "قواعد البابايا" الداخلية لمكلارين، ظل البعض يشعر بأن بياستري لم يكن ينبغي له الامتثال لأمر الفريق.

وقبل سباق هذا العام، وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب التصفيات، طُلب من بياستري استعادة ذكريات الواقعة وتقييم ما إذا كان سيغير أي شيء، مع معرفته بالطريقة التي سار بها الموسم بعد ذلك.

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ورد السائق الأسترالي بأنه لا يشعر بأي ندم، قائلًا: "لا، أعني، لا أعتقد أن هذا كان الشيء الوحيد الذي أدى إلى صعوبة الجزء الأخير من العام الماضي. كانت هناك مجموعة من الأمور المختلفة من أسبوع إلى آخر، ونعم، كما تعلمون، تفكر دائمًا في القرارات المختلفة التي كان بإمكانك اتخاذها".

وأضاف: "لكن بالنسبة لي، لن أغيّر الطريقة التي استجبت بها، ولا الطريقة التي تعاملت بها مع العام الماضي. لذا، نعم، لا يوجد شيء أريد تغييره".

ولم يتمكن بياستري من تحقيق أي فوز آخر في الفورمولا 1 منذ ذلك الحين. وبعدما خسر فرصة التتويج باللقب العام الماضي، افتقر أيضًا بوضوح إلى السرعة مقارنة بنوريس هذا الموسم.

ويُعتقد أن العديد من المشكلات التي يعاني منها السائق الأسترالي حاليًا مرتبطة بأسلوب قيادته، إذ قال ستيلا إن بياستري بحاجة إلى توظيف بعض الأساليب التي لا تأتي إليه بشكل طبيعي، كما عانى أيضًا في الحلبات ذات مستويات التماسك المنخفضة. ومع إنتاج سيارات 2026 ارتكازية أقل، يبدو أن النمط نفسه قد استمر.

وقبل سباق مونزا، يحتل بياستري المركز السابع في ترتيب البطولة برصيد 104 نقاط، متأخرًا بفارق 55 نقطة عن زميله نوريس، الذي يحتل المركز الرابع برصيد 159 نقطة.

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