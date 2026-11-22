فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

بياستري يرفض الحاجة إلى تحذير من مكلارين خلال صراعه مع نوريس: "لسنا بحاجة إلى من يخبرنا"

نجح السائق الأسترالي في التقدم من المركز السابع عشر على شبكة الانطلاق إلى أول صعود له على منصة التتويج منذ مايو، وذلك في لاس فيغاس.

ليديا مي

منشور: 22-11-2026

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إلى عشاق مكلارين: أخبارٌ من قلب "ووكينغ" - كل ما يخص السائقين، والسيارة، واستراتيجية الفريق، وتفاصيل عطل نهاية الأسبوع في كل سباق.

أكّد سائق مكلارين في الفورمولا 1 أوسكار بياستري أنه وزميله لاندو نوريس "ليسا بحاجة إلى من يخبرهما" بكيفية التسابق ضد بعضهما البعض، وذلك بعدما حذّر فريق ووكينغ سائقيه من ضرورة توخي الحذر خلال صراعهما في جائزة لاس فيغاس الكبرى.

وانطلق السائق الأسترالي من المركز السابع عشر بعد تلقيه عقوبة التراجع 10 مراكز على شبكة الانطلاق بسبب تغيير المحرك، لكنه شق طريقه عبر مجموعة السائقين لينهي السباق ثالثًا، خلف الفائز ماكس فيرستابن ونوريس. وكان ذلك أول صعود له على منصة التتويج منذ جائزة ميامي الكبرى في مايو.

وتنافس نوريس وبياستري فيما بينهما خلال المراحل الأخيرة من السباق، قبل أن يتجاوز بطل العالم لعام 2025 نوريس زميله الأسترالي وينتزع المركز الثاني. وعندما أشار مراسل قناة سكاي سبورتس إلى أن الفريق حذّر السائقين من ضرورة توخي الحذر، وهي تعليمات لم يبدُ أن بياستري رحّب بها خلال محادثات الفريق اللاسلكية، رد الأخير قائلًا: "نعم، نحن نعرف ما نفعله. لسنا بحاجة إلى من يخبرنا".

وأضاف: "بالنسبة إلى الفريق، كانت تلك نتيجة رائعة. اقتربنا من بعضنا البعض قليلًا في بعض المراحل، لكننا كنا واضحين تمامًا بشأن الهدف، وهو تسجيل أكبر عدد ممكن من النقاط لمصلحة الفريق".

وأكمل: "لذلك، لم يكن تسابقنا شرسًا أكثر من اللازم بالتأكيد. لقد تسابقنا ضد بعضنا البعض بذكاء كبير".

ووصف بياستري السباق بأنه "غريب"، مشيرًا إلى أن الاستفادة من الهواء الانسيابي جعلت من المستحيل على أي سائق الابتعاد عن المجموعة.

وقال: "كانت هناك مجموعة كبيرة من السيارات بطبيعة الحال، وكان الهواء الانسيابي عاملًا بالغ الأهمية. كان إيقاعنا عمومًا جيدًا جدًا. نفتقر بالطبع إلى بعض السرعة على المستقيمات، لكننا نعوض ذلك في المنعطفات".

وأردف: "كان الأمر غريبًا بعض الشيء من ناحية التجاوزات والأماكن التي كان من الممكن تنفيذها فيها. لم يكن الأمر اعتياديًا. وكانت هناك بعض الاستراتيجية المرتبطة بالأزرار المستخدمة، وبالأماكن التي ينبغي فيها استخدام الطاقة أو توفيرها، وما إلى ذلك"

ومع تبقي جولتين على نهاية الموسم، يحتل نوريس وبياستري المركزين الخامس والسابع في ترتيب بطولة السائقين، برصيد 264 نقطة و167 نقطة على التوالي. ويتساوى نوريس في النقاط مع جورج راسل سائق مرسيدس، صاحب المركز الرابع.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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