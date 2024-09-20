بياستري يردّ: نجاحنا ليس بسبب الجانح الخلفي "القانوني"
ردّ أوسكار بياستري سائق مكلارين على الجدَل الذي أثير مؤخراً حيال الجانح الخلفي المرن للسيارة.
أوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
تكلم بياستري مع الصحافة حول جانح سيارته الخلفي الذي لفت الأنظار بشكل خاص في سباق باكو، ووُصف بأنه "دي آر أس مصغّر".
وحين سُئِل حول الجانح الخلفي، أجاب الأسترالي: "إنه قانوني".
وأكمل: "طالما أنه يجتاز جميع الاختبارات، فلا مشكلة".
وتابع: "نحن نقوم باستمرار بالفحوصات، ونجتازها. هذا ليس السبب ’السحري’ وراء كوننا تنافسيين".
وأضاف: "طالما أننا نجتاز تلك الاختبارات والفحوصات، أنا مسرور".
وحين سُئِل حول أوامر الفريق، ردّ بياستري: "ما زال لاندو (نوريس) أمامي ضمن ترتيب البطولة، وبصراحة لديه فرصة واقعية أكثر مني للفوز باللقب".
وأكمل: "لقد أظهرنا كيف نريد التنافس في باكو. قام لاندو بالمساعدة وهذا يُظهر بيئتنا التنافسية المثالية".
واختتم: "أريد الفوز، لكن إن كان بوسعي مساعدة لاندو في معركة اللقب، فسأقوم بذلك بكل سرور".
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