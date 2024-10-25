بياستري يرد على تعليقات ماركو وشائعة انتقاله إلى ريد بُل

صرّح هيلموت ماركو في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن مارك ويبر مدير أعمال أوسكار بياستري كان يحاول فتح محادثات مع فريق ريد بُل حول مستقبل السائق الأسترالي.

لكن وفي رد فعل سريع، نفى بياستري تلك الشائعات التي تربطه بمقعد مستقبلي مع العلامة النمساوية.

هذا ويتولى إدارة بياستري سائق الفورمولا 1 السابق مارك ويبر، والذي دافع عن ألوان ريد بُل خلال الفترة من 2007 إلى 2013.

وقد أدلى ماركو مستشار رياضة السيارة لدى ريد بُل بتعليقات مفادها أن ويبر كان يحاول مرارًا فتح محادثات مع الفريق عندما تم سؤاله عن الشائعات التي تشير إلى اهتمام الفريق بضم بياستري في المستقبل.

لكن الأسترالي الشاب سرعان ما نفى ذلك في المكسيك وأكد على ارتياحه الكبير لوجوده في فريق مكلارين.

إذ وعند سؤاله عما إذا كان الانضمام إلى ريد بُل مستقبلًا ضمن خطط، أجاب قائلاً: "بالطبع لا".

وأضاف: "أنا سعيد جدًا بمكاني الحالي. لدي عقد مستمر للموسمين المقبلين، وأنا بالتأكيد لا أبحث عن فرصة أخرى في مكان آخر".

وأكمل: "يبدو أن كل نهاية أسبوع في الفورمولا 1 لا تمر دون أن يعلق هيلموت ماركو بشيء جديد".

في المقابل، يرى بياستري أن تلك التعليقات من ماركو هي بمثابة مجاملة لطيفة تشير إلى ما أسسه لنفسه ضمن موسمه الثاني فقط في الفورمولا 1.

حيث نجح الأسترالي هذا الموسم بتحقيق الفوز، مما ساهم في تعزيز فرص فريق مكلارين في المنافسة على أول لقب للصانعين منذ عام 1998.

وقد أضاف بياستري تعقيبًا على تعليقات ماركو قائلًا: "إنها مجاملة لطيفة بلا شك. ولكن مرة أخرى، أنا مرتاح جدًا في مكاني الحالي. لديهم قائمة واسعة من السائقين الذين يمكنهم الاختيار منهم إذا أرادوا".