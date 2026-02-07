بياستري يدافع: أن تكون مكلارين فريقًا زبونًا لا يشكّل عائقًا

في الموسم الذي تدخل فيه القوانين التقنية الجديدة حيّز التنفيذ في الفورمولا 1، تستعد مكلارين للدفاع عن لقبي السائقين والصانعين من موسم 2025.

وقد أوضح السائق الأسترالي أوسكار بياستري أنه لا يتفق مع الرأي القائل إن كون مكلارين فريقًا زبونًا يستخدم محركات مرسيدس سيقلل من قدرتها التنافسية.

حيث قال: "لا أعتقد أن هذا يعني بالضرورة وجود عيب. صحيح أن كونك فريقًا مصنعيًا يمنح بعض المزايا، خصوصًا عندما تبدأ عملية التطوير من جديد على صعيد المحرك، لكن لدينا علاقة عمل وثيقة للغاية مع مرسيدس إتش بي بي".

وأضاف: "لدينا علاقة قريبة جدًا مع مرسيدس، وهذا أمر إيجابي كبير لنا. لم تكن أي من المشاكل الأولية التي واجهناها في تجارب برشلونة مرتبطة بكوننا لسنا فريقًا مصنعيًا".

هذا واعترف بياستري بأن فريق مرسيدس المصنعي يتمتع بأفضلية طبيعية تتمثل في التواصل المباشر بين قسمي المحرك والهيكل، مضيفًا أن مكلارين شاركت أيضًا في هذه العملية التكاملية منذ فترة طويلة.

فقال: "قد يكونون متقدمين قليلًا في دمج هذه القوانين داخل السيارة، لكننا نمر بالعملية نفسها منذ وقت طويل".

ومع إكمال مرسيدس نحو 500 لفة في تجارب برشلونة، أقر بياستري بأن أداء الفريق الألماني في الاختبارات كان لافتًا بشكل خاص.

حيث قال: "الفارق الحقيقي سيكون في مدى جودة استغلالك لاختبارات الانسيابية خلال الأشهر الاثني عشر الماضية ومدى تنظيمك لها. قدرتهم على القيام بأكثر من 150 لفة يوميًا كانت أمرًا مثيرًا للإعجاب حقًا. كان ذلك أبرز ما رأيناه حتى الآن".