فشل السائق الأسترالي في الوصول إلى موقعه المأمول في منافسات بطولة السائقين الموسم الماضي نتيجة انخفاض في مستواه.

وكان بياستري قد دخل موسم 2026 بهدف بداية قوية، لكن الموسم حتى الآن لم يرقَ إلى مستوى التوقعات.

فبعد انسحابات متتالية في أستراليا والصين مع بداية الموسم، تمكن من تحقيق منصات تتويج في اليابان وميامي، لكنه ابتعد لاحقاً عن المنافسة على المراكز الثلاثة الأولى.

وفي برشلونة، كان بعيداً عن زميله لاندو نوريس من حيث الإيقاع، حيث أنهى نوريس السباق في المركز الثالث، بينما جاء بياستري خامساً بفارق 35 ثانية خلف المتصدر.

وتكلم بطل العالم السابق نيكو روزبرغ في تصريح لقناة سكاي سبورتس إن مستوى بياستري مشيراً إلى تراجع مستوى بياستري بشكل ملحوظ.

حيث قال: "لم تسر الأمور بشكل جيد معه في الفترة الأخيرة".

وأكمل: "لقد انخفضت قيمته السوقية قليلاً خلال الأسابيع والأشهر الماضية".

وتابع: "هذا أمر مفاجئ بعض الشيء، لأنه كان في العام الماضي متقارباً جداً مع لاندو، لكن هذا العام لاندو تقدم قليلاً للأمام".

وأردف: "أعتقد أن أوسكار لا يشعر بالراحة الكاملة بعد مع القوانين الجديدة والأدوات الجديدة".

كما أشار جاك فيلنوف كذلك إلى تراجع مستوى بياستري قائلاً: "في العام الماضي، في منتصف الموسم، كان أحد أكثر الأسماء تداولاً في البطولة".

وتابع: "لكن بعد ذلك تراجع مستواه ولم يستطع استعادة موقعه".

وأردف: "إنه أمر غريب جداً، لم يعد أحد يتحدث عنه، وهذا حدث خلال ستة أشهر فقط".

واختتم: "للأسف، هكذا هي هذه الرياضة. بعد بضعة سباقات سيئة، يمكن أن ينساك الناس".

أوسكار بياستري، مكلارين الصورة من قبل: Michael Potts / LAT Images via Getty Images