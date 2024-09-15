بياستري يخرج منتصراً من معركة النُبلاء أمام لوكلير في باكو وحادثة عنيفة في اللفة ما قبل الأخيرة

المعارك المتواصلة كانت عنوان سباق جائزة أذربيجان الكبرى في باكو. إذ لم تتوقف لحظة واحدة طوال السباق الذي شهد مبارزة رفيعة المستوى بين فيراري ومكلارين وكذلك ريد بُل مع سيرجيو بيريز.

وبعد معركة مُنهكة للغاية بين بياستري ولوكلير، اجتاز الأسترالي الشاب العلم المرقط بالمركز الأول أمام أصيل موناكو، لكن السباق لم ينتهِ بالشكل الطبيعي، بل تحت نظام سيارة الأمان الافتراضية.

وذلك بسب بحادثة مفاجئة وعنيفة نوعاً ما في اللفة ما قبل الأخيرة جمعت كارلوس ساينز وسيرجيو بيريز وقضت تماماً على سباقيهما بشكل محبط.

ومع اكتمال جولة أذربيجان، تقدمت مكلارين إلى صدارة ترتيب بطولة المصنّعين للمرة الأولى منذ زمن بعيد.

مجريات السباق

الانطلاقة

كانت الانطلاقة نظيفة دون مشاكل (حيث كانت جميع سيارات المقدمة على ميديوم)، وحافظ شارل لوكلير على مركزه الأول أمام أوسكار بياستري، بينما نجح سيرجيو بيريز بالتقدم للمركز الثالث متجاوزاً سيارة فيراري التي يقودها كارلوس ساينز.

أما زميله ماكس فيرستابن فاستطاع تجاوز جورج راسل نحو المركز الخامس، وتمكن ثنائي ويليامز أوليفر بيرمان وأليكسندر ألبون من الحفاظ على مركزيهما الثامن والتاسع، خلف فرناندو ألونسو على متن أستون مارتن، وأمام أوليفر بيرمان سائق هاس.

لاندو نوريس الذي انطلق من المراكز الأخيرة (على إطارات هارد) بعد فشله بالتأهل للقسم الثاني في التصفيات، وصل للمركز 11 بحلول اللفة الرابعة، بينما في المقدمة كان لوكلير يوسّع الفارق لأكثر من ثانية أمام بياستري، قبل أن يتجاوز الثانيتين بحلول اللفة الثامنة التي شهدت تقدم نوريس للمركز العاشر متجاوزاً سيارتي هاس وبدأ بملاحقة ألبون أمامه.

وقفات الصيانة: استراتيجية مكلارين

في اللفة 11، دخل فرانكو كولابينتو من المركز الثامن إلى منصة الصيانة لينتقل لاستعمال إطارات هارد، وتلاه ألونسو كذلك منتقلاً لنفس النوعية.

فيرستابن دخل في اللفة 13 لتبديل الإطارات، وهي نفس اللفة التي دخل بها راسل للمنصة كذلك مع زميله هاميلتون. ومن ثم سائقا ريد بُل لكن كان من المثير ملاحظة دخول بيريز لمنصة الصيانة قبل بياستري الذي بات الفارق بينه وبين لوكلير المتصدر أكثر من 5 ثوانٍ.

وبدا أن مكلارين تريد استعمال نوريس لصدّ بيريز الذي بات خلفه، وإفساح المجال أمام بياستري الذي دخل للمنصة في هذه الأثناء، وبالفعل يبدو أن هذا نجح حيث خرج بياستري أمام بيريز بالفعل رغم قدرة المكسيكي على تجاوز نوريس.

شهدت اللفة 17 دخول لوكلير المتصدر إلى المنصة، حيث خرج أمام بياستري لكن بفارق أقلّ بحدود ثانيتين، قبل أن ينخفض لأقل من ثانية.

بينما دخل ساينز في اللفة التالية وخرج أمام فيرستابن.

اقتناص بياستري للصدارة واشتعال معارك المقدمة

شهدت اللفة العشرين تجاوزاً جريئاً من بياستري على لوكلير لينتزع منه الصدارة ويبدأ شقّ طريقه سريعاً في الأمام، لكن معارك المراكز الأولى اشتعلت تماماً بعد هذا التجاوز.

حيث عاد لوكلير للضغط وبقي الفارق بينهما أقل من ثانية في الصدارة. أما بيريز الذي كان ثالثاً، فإن الفارق بينه وبين لوكلير كان أقل من ثانية كذلك.

والمعركة بين فيرستابن (الذي اشتكى أن مكابحه لا تعمل) ونوريس (الذي لم يتوقف بعد) على المركز السادس اشتعلت بدورها.

ومع مرور بعض اللفات، خفّض بيريز من الضغط على لوكلير الذي واصل الهجوم بدوره على بياستري وبشكل واضح في اللفة 29، لكن سائق مكلارين صدّ هجمات أصيل موناكو ببراعة.

في اللفة 31، وحين كان من المفترض أن يدخل نوريس للمنصة لأول مرة، طلب منه الفريق البقاء لفترة إضافية على الحلبة.

وشهدت اللفة التالية معركة بين راسل وفيرستابن على المركز السادس حيث بدأ راسل الهجوم على الهولندي ونجح بالفعل في ذلك باللفة 34 دافعاً فيرستابن للمركز السابع.

بينما صدّ بياستري هجمات لوكلير العنيفة عدة مرات، ما سمح لـ بيريز بالاقتراب من سائق فيراري.

وكان من المثير للإعجاب تواجد نوريس بالمركز الخامس خلف ساينز، مع تسجيل أزمنة أسرع من سائقي المقدمة الأربعة على إطارات هارد قديمة للغاية.

وقفة صيانة نوريس وتواصل المعارك

دخل نوريس في اللفة 38 للانتقال لإطارات ميديوم جديدة، ليخرج خلف فيرستابن بفارق 15 ثانية. بينما سُمع لوكلير في اللفة 40 وهو يقول لفريقه بأن بياستري أمامه بدأ يعاني مع الإطارات الخلفية.

وبدأت الأنظار تتجه للمعركة بين نوريس وفيرستابن أمامه، وكذلك المعركة بين ساينز وبيريز على المركز الثالث، وبين لوكلير وبياستري على المركز الأول.

اللفات الخمس الأخيرة والمنافسة على منصة التتويج

تقلص الفارق بين نوريس وفيرستابن لأقل من 4 ثوانٍ، وهما السائقان اللذان يتنافسان على لقب الموسم.

أما معارك المقدمة فلم تهدأ على الإطلاق، لكن مع الوصول للفة 48 ارتفع فارق الصدارة بين لوكلير وبياستري لأكثر من ثانيتين.

لكن لوكلير وقع ضحية لهجمات بيريز الذي كان بدوره يصدّ هجمات ساينز المتلاحقة خلفه.

ودخولاً في اللفة 49، اقتنص نوريس المركز السادس من براثن غريمه الأساسي فيرستابن.

حادثة ساينز وبيريز في اللفة ما قبل الأخيرة

مع محاولة بيريز تجاوز لوكلير أمامه، قام لوكلير بتأخير الكبح كثيراً والحفاظ على مركزه، هذا ما منح الفرصة لـ ساينز لمحاولة الضغط واقتناص المركز من بيريز كذلك.

حيث اقتربا من بعضهما البعض كثيراً وتلامست الإطارات وانتهى سباق كل منهما في الحائط.

وهذا ما أفسح المجال أمام راسل للتقدم نحو المركز الثالث وتحقيق منصة تتويج غير متوقعة على الإطلاق أمام نوريس بالمركز الرابع، فيرستابن، ألونسو ومن ثم ثنائي ويليامز: ألبون وكولابينتو الذي تألق بدوره بالمركز الثامن مسجلاً النقاط في ثاني سباق له فقط.

لويس هاميلتون حقق المركز التاسع أمام بيرمان الذي نجح بتسجيل النقاط في سابقة تاريخية ضمن الفورمولا واحد: أول سائق ناشئ يسجل النقاط منذ المشاركة الأولى مع فريقين مختلفين.

نتيجة السباق