فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

بياستري يحذّر من أن مطبات حلبة الأمريكيتين قد تشكّل خطرًا عند التجاوز خلال جائزة الولايات المتحدة الكبرى

شبّه أوسكار بياستري أحد المطبات عند المنعطف الأول على حلبة الأمريكيتين بـ"قفزة في سباقات الموتوكروس".

منشور: 25-10-2026

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أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: كيم إيلمان صور جيتي

شبّه سائق مكلارين المطبّ الموجود عند الاقتراب من المنعطف الأول على حلبة الأمريكيتين بـ"قفزة في سباقات الموتوكروس"، بعدما تأهل في المركز السابع لجائزة الولايات المتحدة الكبرى.

أنهى السائق الأسترالي التصفيات متأخرًا بفارق 0.768 ثانية عن كيمي أنتونيللي، صاحب قطب الانطلاق الأول ومتصدر بطولة العالم حاليًا، بينما حلّ زميله لاندو نوريس في المركز الثامن بعدما أُلغي زمنه في لفته الأخيرة بالقسم الثالث بسبب تجاوز حدود الحلبة.

شكّل سطح الحلبة محورًا رئيسيًا للنقاش طوال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما وصف بطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن المطبات بأنها "غير مقبولة". ورغم أنّ بياستري أشار إلى أنّ معظم أجزاء الحلبة شهدت تحسنًا مقارنة بالعام الماضي، فإنه حدّد منطقتَي الكبح عند المنعطفين الأول والتاسع عشر باعتبارهما موضعي المشكلة.

وأوضح بياستري، عندما سُئل عن رأيه في سطح الحلبة: "ربما أصبح معظم سطح الحلبة أفضل مما كان عليه في السنوات السابقة. لكن المطبّ عند الاقتراب من المنعطف الأول يشبه إلى حد ما قفزة في سباقات الموتوكروس. والمطبّ عند المنعطف التاسع عشر ليس أفضل بكثير".

وأضاف: "لذلك، لا يشكّل الأمر مشكلة كبيرة خلال التصفيات، لأنّ الكبح يأتي بعد تجاوز المطبّ. لكن في السباق، ستكونون مضطرين إلى الكبح فوق المطبّ مباشرة، خصوصًا عند محاولة تجاوز أحد السائقين من الداخل نحو المنعطف الأول".

وأضاف بياستري أنّ السائقين أثاروا هذه المشكلة مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا".

وأردف: "تحدثنا مع 'فيا' بشأن ذلك. وهم على دراية بالمشكلة، وأنا متأكد من أنّها ستُعالج بحلول العام المقبل".

كما سُئل السائق البالغ من العمر 25 عامًا عن المبنى الجديد المطلّ على المنعطف الأول، والذي يضم عربات تلفريك تنقل الجماهير، وما إذا كان قد غيّر نقاط الاستدلال التي يعتمد عليها السائقون. وقد جرى افتتاح هذا النادي الحديث المجهّز بأحدث التقنيات استعدادًا لسباق عام 2026، ويوفر لأعضائه إمكانية الوصول إلى الحلبة ومرافقها على مدار العام، إلى جانب العديد من المزايا الأخرى.

وأوضح بياستري: "ليس كثيرًا. هناك فقط أجواء أكثر حيوية، وأمور أكثر تحدث حولنا. في السابق، كنا ننظر إلى السماء، أما الآن فأصبح بإمكاننا... رؤية عدد أكبر قليلًا من الأشخاص داخل عربات التلفريك".

وأردف: "في المرة الأولى، فكرت في نفسي: حسنًا، إنها قريبة جدًا. لكن بعد ذلك، أعتقد أنّها تضيف إلى الأجواء بطريقة ما. لذلك، لم يتغير الكثير".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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