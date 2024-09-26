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فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

بياستري يحذّر: الأداء الجيد وحده ليس كافيًا في ظل سرعة تحوّل الأمور في البطولة

حذّر بياستري من سرعة تحوّل الأمور في الفورمولا 1 وإمكانية أن تخسر مكلارين صدارة البطولة.

الفائز بالسباق لاندو نوريس، مكلارين، المركز الثالث أوسكار بياستري، مكلارين

الفائز بالسباق لاندو نوريس، مكلارين، المركز الثالث أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

قال أوسكار بياستري أنه يجب على فريقه مكلارين أن يضع في الحسبان إمكانية أنه قد يخسر بسهولة صدارة ترتيب الصانعين في الفورمولا 1.

تمكنت مكلارين من تعزيز صدارتها لترتيب الصانعين إلى 41 نقطة أمام ريد بُل بعد فوز لاندو نوريس بسباق جائزة سنغافورة الكبرى وحلول زميله أوسكار بياستري ثالثًا، بينما حل ماكس فيرستابن سائق العلامة النمساوية في المركز الثاني.

وضمن معرض حديثه عن صدارة فريقه للترتيب قال بياستري: "من الواضح بأن بطولة الصانعين تسير في الطريق الصحيح بالنسبة لنا الآن، فلدينا سيارة سريعة ونسجل نقاطًا جيدة بانتظام مع لاندو".

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وأضاف: "أشعر بأننا نقوم بعمل جيد كفريق، لكن يجب أن ننتبه إلى مدى سرعة تحوّل الأمور في البطولة".

في المقابل، يواصل بياستري تقديم تأديات رائعة لصالح مكلارين، حيث تمكن من الصعود إلى منصة التتويج في سنغافورة بعد انطلاقه من المركز الخامس، إذ اكتفى بالمركز الثالث بعدما لم يتمكن من تجاوز فيرستابن.

"تصفيات السبت لم تمكن مثالية، لكن هدفنا في السباق كان الصعود على منصة التتويج" قال الأسترالي.

وتابع: "خسرنا الكثير من الوقت خلف مرسيدس في الطلعة الأولى، ولم يكن بإمكاننا فعل أكثر من ذلك، إذ وبالرغم من أن تلك النتيجة لم تكن ما أملته بالضرورة، لكننا قمنا بعمل جيد، ولا سيما على صعيد حصد أقصى نقاط للفريق".

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