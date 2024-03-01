بياستري يحذّر أن "ريد بُل تخادع" ولم تكشف وتيرتها الحقيقية في تجارب البحرين الحرة

أنهى بياستري الحصة الثانية من التجارب الحرة في المركز الخامس، بفارق أربعة أعشار الثانية خلف لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبفارق ضيق أمام فيرستابن سائق ريد بُل، الذي بدا أنه يقود بمحرك مخفض القوة وسط تركيز العلامة النمساوية على محاكاة السباق.

ويرى الأسترالي أن الأزمنة كانت "متقاربة أكثر بكثير" مما كان متوقعاً، لكنه كان مهتماً لرؤية مقدار السرعة الإضافية التي تخفيها ريد بُل، والتي لن تظهرها إلا في التصفيات والسباق.

فقال مبتسماً ضمن تصريح لموقع الفورمولا واحد الرسمي: "ريد بُل لا تبدو سريعة كما كنا نعتقد، سنرى كم كانت تخادع غداً".

وأكمل: "المراكز أقرب بكثير مما توقعت. بدت مرسيدس سريعة، بدا فرناندو سريعاً. دائماً ما يكون من الصعب الحكم يوم الجمعة، لكن أعتقد أننا تقريباً ضمن مراكز النقاط".

وأردف: "مع الفرق القريبة منا، فإن احتمال اقترابك من المنصة أو المركز العاشر كبير جداً، لذا نأمل أن نستطيع البقاء قريبين من المقدمة بين المنافسين".

بالمقابل، أوضح بياستري أن الفريق لا يزال بحاجة للتحقيق وراء سبب عدم الثبات في وتيرة السيارة الجديدة، رغم أن ظروف الرياح في حلبة الصخير لعبت دوراً في ذلك.

فقال: "أعتقد أننا في موقع جيد"، وأضاف: "لا يزال هناك بعضٌ من عدم الاتساق والتقلبات في الوتيرة، لذا من الصعب معرفة موقعنا بالضبط، لكن يبدو أن هذا هو حال الجميع".

وأردف: "هناك بعض الجولات التي نحتاج للنظر فيها بمزيد من التفصيل، سواء أكانت جيدة أو سيئة، لكنني أعتقد أن الشعور العام لليوم هو إيجابي بشكل عام".

واسترسل: "دائماً ما يبدو إلقاء اللوم على الرياح بمثابة تبرير، لكن الوضع صعب بتواجد رياح قوية كهذه. هذه السيارات لديها توازن مختلف تماماً وكمية مختلفة من الارتكازية وفقاً لطريقة هبوب الرياح".

من جهته، وعلى متن سيارة مكلارين الثانية، اعترف لاندو نوريس أن يومه كان "فوضوياً"، لكنه يتفق مع بياستري على أن الصورة العامة تبدو مشجعة لفريق ووكينغ.

فقال: "كان يوماً جيداً، ربما كان أفضل قليلاً مما كنت أتوقع بشكل عام".

وأكمل: "لم يكن أفضل أيامي. آمل أن أكون قد تخلصت من ذلك للقيام بعمل أفضل غداً".

وأردف: "يوم جيد لنا. جربنا بعض الأمور، تقدمنا في فهم السيارة قليلاً، لكن لا زالت هناك الكثير من الأمور التي يجب تحسينها".

واختتم: "من الواضح أن ريد بُل لا تزال في القمة وفيراري قريبة، مرسيدس دائماً تشكل علامة استفهام، لم يكونوا سيئين أبداً".