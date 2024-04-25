بياستري: يجب فهم "التذبذب المحيّر" في وتيرة مكلارين

بينما تمتع الفريق ببداية مشجعة للغاية لهذا الموسم، حيث نافس فيراري على مركز أفضل البقية خلف ريد بُل، إلّا أنه لم يحظ بذلك الأداء الثابت.

والأمر الأكثر إثارة للحيرة هو معاناة الفريق على الحلبات التي كان من المتوقّع أن يظهر عليها بشكل جيد مثل سوزوكا، في حين على حلبات مثل شنغهاي التي توقّعت مكلارين التأخّر عليها، ظهر الفريق بأداء قوي للغاية.

حيث يشعر بياستري بأن تلك الطبيعة المحيّرة لأداء فريقه في مواجهة فيراري هي أمر تحتاج مكلارين للتركيز على فهمه، حيث من الممكن أن يساعدها على استخلاص تأديات أفضل في المستقبل.

فقال: "نحتاج لفهم سبب سرعتنا في بعض الأيام وتأخرنا في أيام أخرى. أعتقد بأن لدينا بعض الأفكار الجيدة، لكننا بحاجة فقط لضمان أن نمتلك الأسباب الصحيحة لقوة أدائنا".

وأضاف: "ظننا بأننا سنعاني كثيرًا هنا (في الصين). لذلك كان من المشجع للغاية أن يكمل لاندو السباق ثانيًا على حلبة اعتقدنا بأننا سنتأخر عليها".

وتابع: "ذلك يُثير الاهتمام لما هو قادم في المستقبل، ولا سيما مع الأجزاء الجديدة التي سنجلبها على السيارة، ما يجعل تلك النتيجة مشجعة أكثر".

وأكمل: "من المحبط بعض الشيء أن يكون أداؤك متذبذبًا بهذا الشكل، حتى وإن كان من المشجّع أن تتواجد في المقدمة وأنت تتوقع أن تكون متأخرًا. إذ أننا بحاجة لأن نفهم أسباب ذلك بشكل كامل. وفي حال تمكنا من ذلك، سنعرف ما يجب أن نركز عليه للمستقبل".