بياستري يتلقى عقوبة التراجع ثلاثة مراكز في مونزا

تلقى بياستري عقوبة التراجع ثلاثة مراكز على شبكة الانطلاق لجائزة إيطاليا الكبرى بعد إعاقته لاوسون خلال التجارب التأهيلية في مونزا. وتسببت العقوبة في تراجع سائق مكلارين من المركز الثالث إلى السادس على شبكة انطلاق سباق الأحد، بينما تقدم شارل لوكلير ولويس هاميلتون وماكس فيرستابن مركزًا واحدًا لكل منهم.

ووقع الحادث في اللحظات الأخيرة من القسم الثاني من التجارب التأهيلية، عندما كان لاوسون، الذي يشارك في سباقه الثاني مع ريد بُل هذا العام كبديل لإسحاق حجار المصاب، يستعد لخوض لفته السريعة الأخيرة.

وجاء في قرار مراقبي "فيا": "استمع الحكام إلى سائق السيارة 81، أوسكار بياستري، وسائق السيارة 30، ليام لاوسون، وممثلي الفريقين، وراجعوا بيانات نظام تحديد المواقع، وبيانات المراقبة، ومقاطع الفيديو، والتوقيت، والبيانات عن بُعد، والاتصالات اللاسلكية للفريقين، ومقاطع الفيديو من داخل السيارة".

وأضاف: "عند مغادرة منطقة الحظائر، أُبلغ سائق السيارة 81 بالقول: "فيرستابن، لاوسون وساينز يعبرون الآن، ساينز دخل إلى منطقة الصيانة. فقط فيرستابن ولاوسون، انتبه لهما وأنت تدخل إلى الحلبة". وأوضح سائق السيارة 81 أنه لم يتم تنبيهه إلى أن فيرستابن ولاوسون كانا في لفتين سريعتين، لكنه أدرك عندما كان قريبًا جدًا من المنعطف الأول أن فيرستابن كان في لفة سريعة. فأبطأ بشكل كبير والتزم بالجانب الأيمن للسماح لفيرستابن بالمرور، لكنه لم يتمكن من فعل أي شيء لتجنب إعاقة لاوسون الذي كان قريبًا خلفه".

وأكمل: "يقبل الحكام بأنه، بالنظر إلى المعلومات التي كانت بحوزته والوضع الذي وجد نفسه فيه، لم تكن هناك خيارات أخرى متاحة أمام سائق السيارة 81 في تلك المرحلة، ولذلك فقد أعاق، بشكل غير متعمد، وكذلك من دون ضرورة، السيارة 30".

ثمّ تابع البيان: "وعليه، تُفرض العقوبة القياسية المتمثلة في التراجع ثلاثة مراكز على شبكة الانطلاق".

وقبل اجتماعه مع الحكام، قال بياستري إنه لم يدرك أن لاوسون كان يقترب منه.

وقال بياستري خلال المؤتمر الصحفي: "نعم، كنت أخرج من منطقة الحظائر، وأعني أن فارق السرعة عند الخروج من منطقة الحظائر كبير جدًا هنا. لذلك، نعم، لا أعرف حقًا من أين جاء. أحتاج إلى مراجعة الأمر مع الفريق".

وفشل لاوسون بعد ذلك في التأهل إلى القسم الثالث، لينهي الحصة في المركز الرابع عشر.

وقال لاوسون: "نعم، أعني أن الأمر لم يكن مثاليًا. من الواضح أننا تركنا الأمر حتى النهاية لمحاولة تسجيل لفة جيدة. لذلك كنت غاضبًا جدًا بعد هذه الواقعة فقط. وبعد ذلك، نعم، لم يكن من المثالي أن أتعرض للإعاقة عند المنعطف الأول".

وأضاف: "لكنني أعني أن الهدف كان محاولة التركيز على السباق خلال عطلة نهاية الأسبوع على أي حال. وبالطبع، لدينا العقوبة ليوم غد. لذلك كنا نركز كثيرًا على المسافات الطويلة بالأمس".

وكان من المقرر أصلًا أن ينطلق لاوسون من مؤخرة شبكة الانطلاق بسبب تركيب مكونات جديدة لوحدة الطاقة في سيارة ريد بُل التي يقودها هذا الأسبوع.

لكن رغم عقوبة التراجع، كان لدى ريد بُل سبب لمحاولة إيصال لاوسون إلى القسم الثالث من التجارب التأهيلية، إذ كانت الخطة أن يمنح فيرستابن سحبًا هوائيًا، وهو ما كان يمكن أن يمنح زميله أفضلية على الخطوط المستقيمة الطويلة في مونزا.

ومع خروج لاوسون من القسم الثاني، أصبح فيرستابن ممثل ريد بُل الوحيد في الجزء الأخير من التجارب التأهيلية. وتأهل في المركز السادس، قبل أن تؤدي عقوبة بياستري بالتراجع ثلاثة مراكز إلى ترقيته إلى المركز الخامس على شبكة الانطلاق.

وتُعد عقوبة التراجع ثلاثة مراكز العقوبة القياسية في مثل هذه الحالات عندما تحدث الإعاقة خلال التجارب التأهيلية.