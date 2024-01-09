بياستري يتكلم حول سرّ العلاقة الصحية مع زميله نوريس ضمن صفوف مكلارين
تكلم الناشئ أوسكار بياستري سائق مكلارين حول ما يجعل العلاقة صحية مع زميله لاندو نوريس خلال موسم 2023 المنصرم في الفورمولا واحد.
لم تحقق مكلارين أهدافها التطويرية الكاملة خلال العطلة الشتوية الماضية، لتدخل موسم 2023 المنصرم بوتيرة وأداء أقل من المتوقع.
ولم تقدم السيارة أي أداء تنافسي يُذكر خلال السباقات الأولى، قبل أن تقلب حزمةُ التحديثات الكبيرة وتيرتَها بشكل هائل، حيث باتت السيارة البرتقالية أبرز منافسي ريد بُل في القسم الثاني للموسم.
ورغم أن بياستري يخوض موسمه الأول كناشئ، لكنه أحرز فوزاً بالسباق القصير في قطر، بينما لم يفلح زميله نوريس الأكثر خبرة، بتحقيق أي فوز حتى الآن في الفورمولا واحد (رغم أنه حصد نقاطاً أكبر من الأسترالي في نهاية الموسم).
وضمن معرض كلامه في مقابلة حصرية لموقعنا "موتورسبورت.كوم" تكلم بياستري حول أهمية العلاقة المبنية بالكامل "على الانفتاح" فيما يتعلق بالعمل مع زميله نوريس، حيث يتشاركان البيانات لمساعدة الفريق على المضيّ قدماً.
فقال: "العلاقة ما زالت على حالها تماماً. بالطبع، نحن لا ننافس على الألقاب حالياً. لكننا أقرب كثيراً مما كنا عليه سابقاً، ما زال علينا الضغط لمحاولة تحدي ريد بُل والتفوق عليها".
وأكمل: "بالتالي ما زال من المهم جداً بالنسبة لنا أن نعمل معاً لمساعدة الفريق على تطوير السيارة".
وأردف: "في حال كان لديّ أنا ولاندو المزيد من المعلومات أو الأفكار، فإن أي شيء إضافي نساعدهم فيه، سيساعدنا نحن أيضاً".
وتابع: "فيما يتعلق بالبيانات، فإن العلاقة بيننا مبنية بالكامل على الانفتاح. ليست هناك أية حواجز أو أي شيء، وهذا لن يتغير".
واسترسل: "علينا ضمان المنافسة بيننا باحترام. ما عدا ذلك، كل شيء جيد".
وتعقيباً على البداية الصعبة للموسم الماضي، كشف بياستري أنه نقل تركيزه لمجاراة نوريس مبكراً.
فقال: "دائماً ما سُأقارن بـ لاندو أياً كان المركز الذي ننافس عليه".
وأكمل: "ربما لم تكن هناك ضغوط كبيرة على كاهلي لتسجيل نقاط كثيرة أو تحقيق منصات تتويج. لكن المقارنة بيننا ما تزال موجودة".
واختتم: "بالتالي كنت أحاول التعلم بأسرع ما يمكن ومساعدة الفريق بأفضل ما لدي".
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