اشترك
فورمولا 1 جائزة البحرين الكبرى
أخبار

بياستري يتكلم حول سرّ العلاقة الصحية مع زميله نوريس ضمن صفوف مكلارين

تكلم الناشئ أوسكار بياستري سائق مكلارين حول ما يجعل العلاقة صحية مع زميله لاندو نوريس خلال موسم 2023 المنصرم في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
منشور
أوسكار بياستري، لاندو نوريس، مكلارين

لم تحقق مكلارين أهدافها التطويرية الكاملة خلال العطلة الشتوية الماضية، لتدخل موسم 2023 المنصرم بوتيرة وأداء أقل من المتوقع.

ولم تقدم السيارة أي أداء تنافسي يُذكر خلال السباقات الأولى، قبل أن تقلب حزمةُ التحديثات الكبيرة وتيرتَها بشكل هائل، حيث باتت السيارة البرتقالية أبرز منافسي ريد بُل في القسم الثاني للموسم.

ورغم أن بياستري يخوض موسمه الأول كناشئ، لكنه أحرز فوزاً بالسباق القصير في قطر، بينما لم يفلح زميله نوريس الأكثر خبرة، بتحقيق أي فوز حتى الآن في الفورمولا واحد (رغم أنه حصد نقاطاً أكبر من الأسترالي في نهاية الموسم).

وضمن معرض كلامه في مقابلة حصرية لموقعنا "موتورسبورت.كوم" تكلم بياستري حول أهمية العلاقة المبنية بالكامل "على الانفتاح" فيما يتعلق بالعمل مع زميله نوريس، حيث يتشاركان البيانات لمساعدة الفريق على المضيّ قدماً.

فقال: "العلاقة ما زالت على حالها تماماً. بالطبع، نحن لا ننافس على الألقاب حالياً. لكننا أقرب كثيراً مما كنا عليه سابقاً، ما زال علينا الضغط لمحاولة تحدي ريد بُل والتفوق عليها".

وأكمل: "بالتالي ما زال من المهم جداً بالنسبة لنا أن نعمل معاً لمساعدة الفريق على تطوير السيارة".

وأردف: "في حال كان لديّ أنا ولاندو المزيد من المعلومات أو الأفكار، فإن أي شيء إضافي نساعدهم فيه، سيساعدنا نحن أيضاً".

وتابع: "فيما يتعلق بالبيانات، فإن العلاقة بيننا مبنية بالكامل على الانفتاح. ليست هناك أية حواجز أو أي شيء، وهذا لن يتغير".

واسترسل: "علينا ضمان المنافسة بيننا باحترام. ما عدا ذلك، كل شيء جيد".

اقرأ أيضاً:

وتعقيباً على البداية الصعبة للموسم الماضي، كشف بياستري أنه نقل تركيزه لمجاراة نوريس مبكراً.

فقال: "دائماً ما سُأقارن بـ لاندو أياً كان المركز الذي ننافس عليه".

وأكمل: "ربما لم تكن هناك ضغوط كبيرة على كاهلي لتسجيل نقاط كثيرة أو تحقيق منصات تتويج. لكن المقارنة بيننا ما تزال موجودة".

واختتم: "بالتالي كنت أحاول التعلم بأسرع ما يمكن ومساعدة الفريق بأفضل ما لدي".

المشاركات
التعليقات
المقال السابق ويليامز تجدد عقدها للتزود بمحركات مرسيدس لما بعد 2026
المقال التالي أعمال التحسينات تبدأ في مونزا أملاً بضمان مستقبلها في الفورمولا واحد
خلدون يونس
More from
خلدون يونس
بوتاس يكشف طموحاته مع آودي في 2026

بوتاس يكشف طموحاته مع آودي في 2026

فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى

بوتاس يكشف طموحاته مع آودي في 2026 بوتاس يكشف طموحاته مع آودي في 2026

نيوي: قوة فيرستابن الذهنية مماثلة لأعظم سائقي الفورمولا واحد

نيوي: قوة فيرستابن الذهنية مماثلة لأعظم سائقي الفورمولا واحد

فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى

نيوي: قوة فيرستابن الذهنية مماثلة لأعظم سائقي الفورمولا واحد نيوي: قوة فيرستابن الذهنية مماثلة لأعظم سائقي الفورمولا واحد

نوريس يفصح حول فائدة انتقاد نفسه في موسم 2023 للفورمولا واحد

نوريس يفصح حول فائدة انتقاد نفسه في موسم 2023 للفورمولا واحد

فورمولا 1

نوريس يفصح حول فائدة انتقاد نفسه في موسم 2023 للفورمولا واحد نوريس يفصح حول فائدة انتقاد نفسه في موسم 2023 للفورمولا واحد

لاندو نوريس
More from
لاندو نوريس
نوريس يشرح المقاربة "الذكية" التي يتبعها في منافسة فيرستابن

نوريس يشرح المقاربة "الذكية" التي يتبعها في منافسة فيرستابن

فورمولا 1

نوريس يشرح المقاربة "الذكية" التي يتبعها في منافسة فيرستابن نوريس يشرح المقاربة "الذكية" التي يتبعها في منافسة فيرستابن

نوريس: 2023 أفضل مواسمي على الإطلاق في الفورمولا واحد

نوريس: 2023 أفضل مواسمي على الإطلاق في الفورمولا واحد

فورمولا 1

نوريس: 2023 أفضل مواسمي على الإطلاق في الفورمولا واحد نوريس: 2023 أفضل مواسمي على الإطلاق في الفورمولا واحد

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

مكلارين
More from
مكلارين
مكلارين تشير "لأروع منصة تتويج" حققها بياستري في 2023

مكلارين تشير "لأروع منصة تتويج" حققها بياستري في 2023

فورمولا 1

مكلارين تشير "لأروع منصة تتويج" حققها بياستري في 2023 مكلارين تشير "لأروع منصة تتويج" حققها بياستري في 2023

مكلارين تكشف موقفها من التوتر بين نوريس وبياستري

مكلارين تكشف موقفها من التوتر بين نوريس وبياستري

فورمولا 1

مكلارين تكشف موقفها من التوتر بين نوريس وبياستري مكلارين تكشف موقفها من التوتر بين نوريس وبياستري

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

أعمال التحسينات تبدأ في مونزا أملاً بضمان مستقبلها في الفورمولا واحد

أعمال التحسينات تبدأ في مونزا أملاً بضمان مستقبلها في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1

أعمال التحسينات تبدأ في مونزا أملاً بضمان مستقبلها في الفورمولا واحد أعمال التحسينات تبدأ في مونزا أملاً بضمان مستقبلها في الفورمولا واحد

بياستري يتكلم حول سرّ العلاقة الصحية مع زميله نوريس ضمن صفوف مكلارين

بياستري يتكلم حول سرّ العلاقة الصحية مع زميله نوريس ضمن صفوف مكلارين

F1 فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى

بياستري يتكلم حول سرّ العلاقة الصحية مع زميله نوريس ضمن صفوف مكلارين بياستري يتكلم حول سرّ العلاقة الصحية مع زميله نوريس ضمن صفوف مكلارين

ويليامز تجدد عقدها للتزود بمحركات مرسيدس لما بعد 2026

ويليامز تجدد عقدها للتزود بمحركات مرسيدس لما بعد 2026

F1 فورمولا 1

ويليامز تجدد عقدها للتزود بمحركات مرسيدس لما بعد 2026 ويليامز تجدد عقدها للتزود بمحركات مرسيدس لما بعد 2026

بوتاس يكشف طموحاته مع آودي في 2026

بوتاس يكشف طموحاته مع آودي في 2026

F1 فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى

بوتاس يكشف طموحاته مع آودي في 2026 بوتاس يكشف طموحاته مع آودي في 2026

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك